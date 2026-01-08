Ces 3 tranches de maturités de 2 ans, 3 ans et 6 ans, sont assorties respectivement d'un coupon à taux variable de Euribor 3M + 20 points de base par an, d'un coupon à taux fixe de 2,5% par an et d'un coupon à taux fixe de 2,875% par an.

Le produit net des obligations sera utilisé pour les besoins généraux du groupe de cosmétiques, notamment pour financer en partie l'acquisition de la participation supplémentaire de 10% dans Galderma annoncée en décembre 2025.

Les obligations, qui devraient être notées "AA" (Stable) par S&P et "Aa1" (Stable) par Moody's, seront admises aux négociations sur Euronext Paris à compter de la date de règlement-livraison prévue le 12 janvier 2026.