L'Oréal place une émission obligataire pour 1,75 milliard d'euros

L'Oréal indique avoir procédé avec succès au placement d'une émission obligataire d'un montant nominal total de 1,75 milliard d'euros, une émission composée de 3 tranches de 650 MEUR, 500 MEUR et 600 MEUR.

Ces 3 tranches de maturités de 2 ans, 3 ans et 6 ans, sont assorties respectivement d'un coupon à taux variable de Euribor 3M + 20 points de base par an, d'un coupon à taux fixe de 2,5% par an et d'un coupon à taux fixe de 2,875% par an.



Le produit net des obligations sera utilisé pour les besoins généraux du groupe de cosmétiques, notamment pour financer en partie l'acquisition de la participation supplémentaire de 10% dans Galderma annoncée en décembre 2025.



Les obligations, qui devraient être notées "AA" (Stable) par S&P et "Aa1" (Stable) par Moody's, seront admises aux négociations sur Euronext Paris à compter de la date de règlement-livraison prévue le 12 janvier 2026.