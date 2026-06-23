L'Oréal plombé par une dégradation de Deutsche Bank

L'action L'Oréal recule mardi matin à la Bourse de Paris, pénalisée par une note de Deutsche Bank qui a abaissé sa recommandation sur le géant mondial des cosmétiques de conserver à vendre en prévision d'un net ralentissement de la croissance au second semestre.

Vers 11h, le titre abandonne 0,93% à 374,6 euros, alors que dans le même temps, le CAC 40, son indice de référence cède 0,97%.



Un scénario à "deux vitesses" pour 2026



Dans une note diffusée en début de matinée, la banque allemande dit anticiper un exercice scindé en deux périodes bien distinctes, estimant que la forte dynamique observée en début d'année est appelée à s'essouffler d'ici la fin du semestre.



Si l'établissement germanique table sur une croissance légèrement supérieure sur l'ensemble de l'exercice annuel grâce au bon démarrage de l'exercice 2026, il s'attend à ce que le rythme décélère nettement en seconde partie d'année.



La banque se montre notamment prudente sur la situation en Chine, où des données de crédit moins favorables pourraient peser sur la demande dans certaines provinces à forte croissance et davantage dépendantes du financement. Elle met également en évidence une concurrence accrue, au moment où les exportations chinoises de produits de beauté vers les Etats-Unis progressent fortement, signe selon elle d'une montée en puissance de petits acteurs locaux.



Des événements porteurs concentrés sur le premier semestre



Deutsche Bank estime par ailleurs que plusieurs facteurs favorables au premier semestre pourraient ne pas se prolonger, sachant que les grands événements commerciaux aux Etats-Unis, la Coupe du monde de football et les préparatifs liés aux célébrations du 250e anniversaire des Etats-Unis (America250) devraient concentrer une partie de la consommation sur la première moitié de l'année.



La banque rappelle par ailleurs que l'adoption d'un nouveau système ERP a entraîné une accumulation de stocks dans certains circuits de distribution, ce qui pourrait soutenir artificiellement les ventes du deuxième trimestre en comparaison ajustée.



Mais cette dynamique pourrait se retourner au second semestre, avec un effet de comparaison plus exigeant sur les lancements de produits innovants et la disparition progressive de couvertures de change favorables qui avaient soutenu les résultats du groupe, conclut DB, qui ramène son objectif de cours de 360 à 340 euros.