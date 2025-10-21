Le chiffre d'affaires s'élève à 32,80 milliards d'euros sur les neuf premiers mois, en hausse de + 1,2 % en publié.
À données comparables, c'est-à-dire à structure et taux de change identiques, le chiffre d'affaires progresse de + 3,4 %. La croissance à taux de change constants ressort à + 4,0 %.
La Division des Produits Professionnels enregistre une croissance de + 7,4 % à données comparables et de + 5,3 % à données publiées. La Division Produits Grand Public réalise une croissance de + 3,1 % à données comparables et de + 0,9 % à données publiées.
L'Oréal Luxe affiche une croissance de + 2,2 % à données comparables et de + 0,2 % à données publiées. La Division Beauté Dermatologique enregistre une croissance de + 3,7 % à données comparables et de + 1,5 % à données publiées.
Nicolas Hieronimus, Directeur Général de L'Oréal, a déclaré : ' Comme anticipé, la croissance à données comparables a continué d'accélérer trimestre après trimestre pour atteindre + 4,9 % au troisième trimestre. Toutes les Zones géographiques ont progressé : la reprise de nos deux plus grands marchés - les États-Unis et la Chine continentale - s'est poursuivie. Dans un marché solide, l'Europe est restée robuste'.
L'Oréal est le 1er groupe cosmétique mondial. Le groupe propose des produits de soins de la peau (38,6% du CA), des produits de maquillage (19,4%), des produits de soins capillaires (16,2%), des parfums (13,7%), des produits de coloration (8%) et autres (4,1%). Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits cosmétiques grand public (36,7%) : marques L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline New York et NYX Professional Makeup, Stylenanda, Essie, Mixa, etc. ;
- produits cosmétiques de luxe (35,9%) : Lancôme, Kiehl's, Giorgio Armani Beauty, Yves Saint Laurent Beauté, Biotherm, Helena Rubinstein, Shu Uemura, IT Cosmetics, Urban Decay, Ralph Lauren, Mugler, Viktor&Rolf, Valentino, Azzaro, Prada, Takami, A?sop, etc. ;
- produits cosmétiques actives (16,2%) : La Roche-Posay, Vichy, CeraVe, SkinCeuticals, Skinbetter Science, etc. ;
- produits professionnels (11,2%) : L'Oréal Professionnel, Kérastase, Redken, Matrix et PureOlogy.
La commercialisation des produits est assurée au travers de la grande distribution et de la vente à distance, de la distribution sélective, des salons de coiffure et des pharmacies.
A fin 2024, L'Oréal dispose de 36 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,3%), Europe (25,4%), Amérique du Nord (27,1%), Asie du Nord (23,7%), Asie-Pacifique-Moyen-Orient-Afrique (8,9%) et Amérique latine (7,6%).
