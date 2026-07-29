L'Oréal réalise une marge d'exploitation record au 1er semestre
Sur les six premiers mois de l'année 2026, le chiffre d'affaires de L'Oréal s'élève à 23,77 milliards d'euros, en hausse de 5,8% en publié. À données comparables, il progresse de 6,8%. A 6,5% de croissance à données comparables ajustée, le groupe de produits cosmétiques maintient sa forte dynamique et accroît sa surperformance par rapport au marché mondial de la beauté. Cette croissance, dans toutes les catégories, Divisions et Zones, est boostée par deux grands moteurs : l'exécution parfaite de sa stratégie d'innovation et sa surperformance en E-commerce, circuit le plus dynamique du marché.
"Portée par une croissance des unités et une forte amélioration du mix, la marge brute continue de progresser. Ceci, couplé au contrôle continu de nos frais de fonctionnement, nous a permis d'augmenter les investissements publi-promotionnels de 70 points de base tout en réalisant ce 1er semestre une marge d'exploitation record de 21,3%", a déclaré Nicolas Hieronimus, directeur Général de L'Oréal.
A 74,8% du chiffre d'affaires, la marge brute est en hausse de 10 points de base.
Sur ce 1er semestre, le résultat d'exploitation augmente de 6,8% à 5,063 MdsEUR. Il ressort à 21,3% du chiffre d'affaires, en progression de 20 points de base par rapport au premier semestre 2025.
La rentabilité de la Division des Produits Professionnels s'établit à 23,3% du chiffre d'affaires, en progression de 90 points de base.
La rentabilité de la Division des Produits Grand Public s'établit à 22,7% du chiffre d'affaires, en progression de 20 points de base.
La rentabilité de la Division Luxe s'établit à 22,1% contre 22,3% au 1er semestre 2025.
La rentabilité de la Division Beauté Dermatologique s'établit à 28,4 % du chiffre d'affaires, en progression de 20 points de base.
Le résultat net hors éléments non récurrents, part du Groupe, ressort à 3,959 MdsEUR, en hausse de 4,7%.
Le bénéfice net par action, à 7,40 EUR, est en augmentation de 4,8%.
La marge brute d'autofinancement s'élève à 4,790 MdsEUR, soit une augmentation de 9,7%.
Le cash-flow opérationnel s'élève à 3,122 MdsEUR, contre 2,741,3 MdsEUR à fin juin 2025.
Côté prévisions, Nicolas Hieronimus a indiqué que "pour le 2e semestre, la demande pour la beauté restera forte. Le groupe est idéalement équipé pour continuer à surperformer le marché, malgré le contexte, et pour réaliser une nouvelle année de croissance de son chiffre d'affaires ainsi qu'une progression de sa rentabilité.
L'Oréal est le 1er groupe cosmétique mondial. Le groupe propose des produits de soins de la peau (37,2% du CA), des produits de maquillage (19,1%), des produits de soins capillaires (17,5%), des parfums (14,6%), des produits de coloration (7,6%) et autres (4%). Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits cosmétiques grand public (36,5%) : marques L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline New York, NYX Professional Makeup, Stylenanda, Essie, Mixa, etc. ;
- produits cosmétiques de luxe (35,4%) : Lancôme, Kiehl's, Giorgio Armani Beauty, Yves Saint Laurent Beauté, Biotherm, Helena Rubinstein, Shu Uemura, IT Cosmetics, Urban Decay, Ralph Lauren, Mugler, Viktor&Rolf, Valentino, Azzaro, Prada, Takami, A?sop, etc. ;
- produits cosmétiques actives (16,4%) : La Roche-Posay, Vichy, CeraVe, SkinCeuticals, Skinbetter Science, etc. ;
- produits professionnels (11,7%) : L'Oréal Professionnel, Kérastase, Redken, Matrix et PureOlogy.
La commercialisation des produits est assurée au travers de la grande distribution et de la vente à distance, de la distribution sélective, des salons de coiffure et des pharmacies.
A fin 2025, L'Oréal dispose de 37 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,3%), Europe (26,5%), Amérique du Nord (26,6%), Asie du Nord (22,9%), Asie-Pacifique-Moyen-Orient-Afrique (9,3%) et Amérique latine (7,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.