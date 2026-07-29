"Portée par une croissance des unités et une forte amélioration du mix, la marge brute continue de progresser. Ceci, couplé au contrôle continu de nos frais de fonctionnement, nous a permis d'augmenter les investissements publi-promotionnels de 70 points de base tout en réalisant ce 1er semestre une marge d'exploitation record de 21,3%", a déclaré Nicolas Hieronimus, directeur Général de L'Oréal.

A 74,8% du chiffre d'affaires, la marge brute est en hausse de 10 points de base.

Sur ce 1er semestre, le résultat d'exploitation augmente de 6,8% à 5,063 MdsEUR. Il ressort à 21,3% du chiffre d'affaires, en progression de 20 points de base par rapport au premier semestre 2025.

La rentabilité de la Division des Produits Professionnels s'établit à 23,3% du chiffre d'affaires, en progression de 90 points de base.

La rentabilité de la Division des Produits Grand Public s'établit à 22,7% du chiffre d'affaires, en progression de 20 points de base.

La rentabilité de la Division Luxe s'établit à 22,1% contre 22,3% au 1er semestre 2025.

La rentabilité de la Division Beauté Dermatologique s'établit à 28,4 % du chiffre d'affaires, en progression de 20 points de base.

Le résultat net hors éléments non récurrents, part du Groupe, ressort à 3,959 MdsEUR, en hausse de 4,7%.

Le bénéfice net par action, à 7,40 EUR, est en augmentation de 4,8%.

La marge brute d'autofinancement s'élève à 4,790 MdsEUR, soit une augmentation de 9,7%.

Le cash-flow opérationnel s'élève à 3,122 MdsEUR, contre 2,741,3 MdsEUR à fin juin 2025.

Côté prévisions, Nicolas Hieronimus a indiqué que "pour le 2e semestre, la demande pour la beauté restera forte. Le groupe est idéalement équipé pour continuer à surperformer le marché, malgré le contexte, et pour réaliser une nouvelle année de croissance de son chiffre d'affaires ainsi qu'une progression de sa rentabilité.