L'Oréal reconstitue son fonds d'urgence pour le climat à hauteur de 20 millions d'euros

L'Oréal s'est engagé vendredi à contribuer à hauteur de 20 millions d'euros d'ici à 2030 afin de financer un fonds destiné à soutenir les communautés les plus vulnérables face au dérèglement climatique.

Depuis sa création en 2023, le fonds philanthropique de L'Oréal pour l'urgence climatique a soutenu plus de 30 projets dans 32 pays, comme en Inde où un programme d'assurance contre les chaleurs extrêmes a été mis en place au bénéfice de 50 000 travailleuses de l'économie informelle. En cas de vague de chaleur intense, ce dispositif prévoit des versements directs pour compenser les pertes de revenus.



Le fonds est aussi intervenu au Pérou et en Équateur, en faveur des communautés amazoniennes, et au Kenya, dans le cadre d'un plan de formation de 1 300 jeunes au sein des quartiers de Nairobi.



Dans un communiqué, le géant français des cosmétiques rappelle que 358 catastrophes naturelles ont été recensées à l'échelle mondiale en 2025, avec un bilan humain qui s'alourdit de sorte que plus de 110 millions de personnes ont été touchées, dont 85% par des événements climatiques (tempêtes, inondations, sécheresses, incendies et vagues de chaleur extrême).



L'Oréal indique avoir consacré un total de 415 millions d'euros à ce jour à ses initiatives dans le domaine philanthropique, qu'il s'agisse de son fonds de dotation pour les femmes, pour le climat, la régénération de la nature, l'innovation circulaire ou encore de son accélérateur d'innovation durable.