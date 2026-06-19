L'Oréal reconstitue son fonds d'urgence pour le climat à hauteur de 20 millions d'euros
L'Oréal s'est engagé vendredi à contribuer à hauteur de 20 millions d'euros d'ici à 2030 afin de financer un fonds destiné à soutenir les communautés les plus vulnérables face au dérèglement climatique.
Depuis sa création en 2023, le fonds philanthropique de L'Oréal pour l'urgence climatique a soutenu plus de 30 projets dans 32 pays, comme en Inde où un programme d'assurance contre les chaleurs extrêmes a été mis en place au bénéfice de 50 000 travailleuses de l'économie informelle. En cas de vague de chaleur intense, ce dispositif prévoit des versements directs pour compenser les pertes de revenus.
Le fonds est aussi intervenu au Pérou et en Équateur, en faveur des communautés amazoniennes, et au Kenya, dans le cadre d'un plan de formation de 1 300 jeunes au sein des quartiers de Nairobi.
Dans un communiqué, le géant français des cosmétiques rappelle que 358 catastrophes naturelles ont été recensées à l'échelle mondiale en 2025, avec un bilan humain qui s'alourdit de sorte que plus de 110 millions de personnes ont été touchées, dont 85% par des événements climatiques (tempêtes, inondations, sécheresses, incendies et vagues de chaleur extrême).
L'Oréal indique avoir consacré un total de 415 millions d'euros à ce jour à ses initiatives dans le domaine philanthropique, qu'il s'agisse de son fonds de dotation pour les femmes, pour le climat, la régénération de la nature, l'innovation circulaire ou encore de son accélérateur d'innovation durable.
L'Oréal est le 1er groupe cosmétique mondial. Le groupe propose des produits de soins de la peau (37,2% du CA), des produits de maquillage (19,1%), des produits de soins capillaires (17,5%), des parfums (14,6%), des produits de coloration (7,6%) et autres (4%). Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits cosmétiques grand public (36,5%) : marques L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline New York, NYX Professional Makeup, Stylenanda, Essie, Mixa, etc. ;
- produits cosmétiques de luxe (35,4%) : Lancôme, Kiehl's, Giorgio Armani Beauty, Yves Saint Laurent Beauté, Biotherm, Helena Rubinstein, Shu Uemura, IT Cosmetics, Urban Decay, Ralph Lauren, Mugler, Viktor&Rolf, Valentino, Azzaro, Prada, Takami, A?sop, etc. ;
- produits cosmétiques actives (16,4%) : La Roche-Posay, Vichy, CeraVe, SkinCeuticals, Skinbetter Science, etc. ;
- produits professionnels (11,7%) : L'Oréal Professionnel, Kérastase, Redken, Matrix et PureOlogy.
La commercialisation des produits est assurée au travers de la grande distribution et de la vente à distance, de la distribution sélective, des salons de coiffure et des pharmacies.
A fin 2025, L'Oréal dispose de 37 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,3%), Europe (26,5%), Amérique du Nord (26,6%), Asie du Nord (22,9%), Asie-Pacifique-Moyen-Orient-Afrique (9,3%) et Amérique latine (7,4%).
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.