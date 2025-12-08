Dans ce cadre, le conseil d'administration de Galderma examinera la nomination de deux candidats administrateurs représentant le groupe français, en remplacement des membres du consortium mené par EQT, à compter de l'AG 2026.
L'Oréal continuera de soutenir la stratégie et l'indépendance de l'entreprise suisse sous sa direction actuelle et n'envisage pas d'augmenter sa participation. Les deux groupes exploreront le renforcement de leur partenariat scientifique existant.
La transaction sera mise en oeuvre par le biais d'une opération hors marché. L'accord entre L'Oréal, EQT et le consortium contient des clauses usuelles pour ce type d'investissement. Le pacte d'actionnaires précédent avec SSCO prendra fin à la réalisation de l'opération.
La transaction sera financée sur fonds propres disponibles et des lignes de crédit. Sa réalisation, prévue pour le 1er trimestre 2026, reste soumise aux approbations réglementaires usuelles. L'Oréal consolidera sa participation dans Galderma par mise en équivalence.
L'Oréal renforce sa participation dans Galderma
L'Oréal annonce l'acquisition de 10% supplémentaires de Galderma auprès d'un consortium mené par EQT comprenant Sunshine SwissCo (SSCO), Abu Dhabi Investment Authority et Auba Investment pour un montant non divulgué, portant sa participation à 20%.
