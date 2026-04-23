Encore de bons résultats trimestriels pour L'Oréal, qui survole son industrie et les difficultés qu'elle rencontre avec l'époustouflante réussite à laquelle le groupe français a depuis longtemps habitué ses actionnaires.
Dans un précédent commentaire de résultats publié dans ces mêmes colonnes à l'été 2024 - voir L'Oréal : Machine de guerre - nous soulignions que le mandat de Nicolas Hieronimus se révélait une franche réussite, quand bien même il n'était pas facile de succéder au charismatique Jean-Paul Agon.
Il n'en demeure pas moins que 2025 marquait un ralentissement inédit de la croissance du leader mondial de la beauté, avec sa plus faible performance à dix ans, c'est-à-dire un chiffre d'affaires qui n'augmentait que de 1,3%, et un profit d'exploitation qui n'augmentait lui que de 2,4%.
Machine de guerre bien huilée - "caserne prussienne" pour reprendre la formule bien tournée d'un analyste qui suivait autrefois le groupe - L'Oréal avait cependant délivré la meilleure marge d'exploitation de la décennie, et accéléré tant sur sa distribution de dividendes que sur les montants investis en acquisitions.
2026 part sur de bonnes bases, avec une nette reprise de la croissance des ventes, notamment en Chine sur laquelle tous les regards restent naturellement portés, et l'acquisition de Kering Beauté qui vient compléter la licence Saint Laurent déjà exploitée avec succès par L'Oréal.
À trente fois son bénéfice et un rendement sur dividende de 2,2%, la valorisation du leader mondial de la beauté évolue pile sur sa moyenne à dix ans - si l'on prend soin d'ajuster la distorsion causée par les excès spéculatifs durant la pandémie.
Le cours du titre est lui au même niveau qu'il y a cinq ans, c'est-à-dire en plein Covid, alors que L'Oréal a augmenté son chiffre d'affaires de 57% entre-temps, et son résultat net de 72%.
C'est qu'à l'époque, la valorisation évoluait à un multiple totalement déraisonnable de presque soixante fois le bénéfice.
L'Oréal est le 1er groupe cosmétique mondial. Le groupe propose des produits de soins de la peau (37,2% du CA), des produits de maquillage (19,1%), des produits de soins capillaires (17,5%), des parfums (14,6%), des produits de coloration (7,6%) et autres (4%). Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits cosmétiques grand public (36,5%) : marques L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline New York, NYX Professional Makeup, Stylenanda, Essie, Mixa, etc. ;
- produits cosmétiques de luxe (35,4%) : Lancôme, Kiehl's, Giorgio Armani Beauty, Yves Saint Laurent Beauté, Biotherm, Helena Rubinstein, Shu Uemura, IT Cosmetics, Urban Decay, Ralph Lauren, Mugler, Viktor&Rolf, Valentino, Azzaro, Prada, Takami, A?sop, etc. ;
- produits cosmétiques actives (16,4%) : La Roche-Posay, Vichy, CeraVe, SkinCeuticals, Skinbetter Science, etc. ;
- produits professionnels (11,7%) : L'Oréal Professionnel, Kérastase, Redken, Matrix et PureOlogy.
La commercialisation des produits est assurée au travers de la grande distribution et de la vente à distance, de la distribution sélective, des salons de coiffure et des pharmacies.
A fin 2025, L'Oréal dispose de 37 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,3%), Europe (26,5%), Amérique du Nord (26,6%), Asie du Nord (22,9%), Asie-Pacifique-Moyen-Orient-Afrique (9,3%) et Amérique latine (7,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.