L'Oréal renouvelle son partenariat avec Navla (Datrix) en Italie
L'Oréal a renouvelé son partenariat conclu en Italie avec Navla, confirmant ainsi la poursuite de leur collaboration pour une durée de trois ans dans les domaines de la recherche en ligne et de l'intelligence numérique, a annoncé mercredi la filiale du groupe transalpin Datrix.
Aux termes de l'accord, il est prévu que le contrat, initié en 2019, évolue désormais vers un écosystème intégré visant à guider la compétitivité numérique du groupe de cosmétiques en mettant l'accent sur l'intelligence artificielle générative, les modèles de langage étendus (LLM) et l'optimisation pour les moteurs de réponse (GEO).
Transformation des comportements d'achat
Ce renouvellement intervient alors que les comportements en ligne ont profondément changé ces dernières années, avec des processus décisionnels qui ne dépendent plus d'une seule plateforme, comme Google, mais d'un ensemble de sources fragmenté incluant les moteurs de recherche, les contenus vidéo, les avis postés, les réseaux sociaux et les réponses générées par l'IA.
Navla explique qu'elle compte soutenir L'Oréal Italia dans l'interprétation de ce scénario plus complexe et la lecture des signaux de marché, avec l'objectif de renforcer le positionnement de ses marques au sein d'un environnement de recherche de plus en plus différencié, multimodal et piloté par l'IA générative.
L'Oréal est le 1er groupe cosmétique mondial. Le groupe propose des produits de soins de la peau (37,2% du CA), des produits de maquillage (19,1%), des produits de soins capillaires (17,5%), des parfums (14,6%), des produits de coloration (7,6%) et autres (4%). Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits cosmétiques grand public (36,5%) : marques L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline New York, NYX Professional Makeup, Stylenanda, Essie, Mixa, etc. ;
- produits cosmétiques de luxe (35,4%) : Lancôme, Kiehl's, Giorgio Armani Beauty, Yves Saint Laurent Beauté, Biotherm, Helena Rubinstein, Shu Uemura, IT Cosmetics, Urban Decay, Ralph Lauren, Mugler, Viktor&Rolf, Valentino, Azzaro, Prada, Takami, A?sop, etc. ;
- produits cosmétiques actives (16,4%) : La Roche-Posay, Vichy, CeraVe, SkinCeuticals, Skinbetter Science, etc. ;
- produits professionnels (11,7%) : L'Oréal Professionnel, Kérastase, Redken, Matrix et PureOlogy.
La commercialisation des produits est assurée au travers de la grande distribution et de la vente à distance, de la distribution sélective, des salons de coiffure et des pharmacies.
A fin 2025, L'Oréal dispose de 37 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,3%), Europe (26,5%), Amérique du Nord (26,6%), Asie du Nord (22,9%), Asie-Pacifique-Moyen-Orient-Afrique (9,3%) et Amérique latine (7,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.