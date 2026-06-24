L'Oréal se démarque, Jefferies voit un 2e trimestre supérieur aux attentes
L'Oréal signe la deuxième plus forte hausse de l'indice CAC 40 ce mercredi à la Bourse de Paris, l'action du numéro un mondial des cosmétiques profitant à la fois d'un retour des investisseurs vers les valeurs de la consommation sur fond de désamour pour les titres technologiques et de commentaires porteurs des analystes de Jefferies.
Vers 14h10, le titre du géant de la beauté s'adjuge 2,2% à plus de 384,1 euros, à comparer avec une hausse de l'ordre de 0,3% pour l'indice CAC 40.
Dans une note diffusée dans la nuit, en amont des résultats semestriels prévus le 29 juillet, Jefferies souligne que le groupe continue de surperformer ses concurrents sur ses marchés clés tout en profitant d'un redémarrage de la demande en Chine.
Selon l'intermédiaire financier, qui relève son objectif de cours de 323 à 328 euros, L'Oréal a de nouveau ravi des parts de marché à ses pairs au cours des douze derniers mois en Europe et en Amérique du Nord, à en croire des données compilées par Nielsen.
Vers un 2e trimestre supérieur aux attentes ?
Cette dynamique devrait lui permettre d'afficher au deuxième trimestre une croissance supérieure à celle de son secteur, Jefferies tablant sur une progression organique ajustée de 5,1%, là où le consensus n'attend que 4,8%.
Le courtier dit par ailleurs percevoir quelques signes d'inflexion positifs en Chine, appuyés par les récentes statistiques gouvernementales. D'après lui, L'Oréal y renforce ses positions dans le commerce en ligne et a enregistré un bon démarrage lors du "6/18", le grand festival promotionnel de la mi-juin.
Sur le front des fusions-acquisitions, la finalisation fin mars de l'accord avec Kering Beauty devrait par ailleurs mécaniquement gonfler le bénéfice par action du groupe, ajoute-t-il.
Une valorisation boursière toujours excessive
Malgré ce tableau opérationnel solide, Jefferies considère que l'action L'Oréal se paie aujourd'hui au prix fort.
S'échangeant autour de 27 fois les bénéfices attendus, le titre intègre un rythme de croissance structurelle supérieur à 5% qui ne correspond plus à la réalité du marché, puisque sa tendance de fond se situe plutôt désormais entre 4% et 4,5%, ce qui rend le niveau de valorisation actuel difficile à justifier.
Le professionnel maintient en conséquence son opinion "sous-performance" sur la valeur.
L'Oréal est le 1er groupe cosmétique mondial. Le groupe propose des produits de soins de la peau (37,2% du CA), des produits de maquillage (19,1%), des produits de soins capillaires (17,5%), des parfums (14,6%), des produits de coloration (7,6%) et autres (4%). Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits cosmétiques grand public (36,5%) : marques L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline New York, NYX Professional Makeup, Stylenanda, Essie, Mixa, etc. ;
- produits cosmétiques de luxe (35,4%) : Lancôme, Kiehl's, Giorgio Armani Beauty, Yves Saint Laurent Beauté, Biotherm, Helena Rubinstein, Shu Uemura, IT Cosmetics, Urban Decay, Ralph Lauren, Mugler, Viktor&Rolf, Valentino, Azzaro, Prada, Takami, A?sop, etc. ;
- produits cosmétiques actives (16,4%) : La Roche-Posay, Vichy, CeraVe, SkinCeuticals, Skinbetter Science, etc. ;
- produits professionnels (11,7%) : L'Oréal Professionnel, Kérastase, Redken, Matrix et PureOlogy.
La commercialisation des produits est assurée au travers de la grande distribution et de la vente à distance, de la distribution sélective, des salons de coiffure et des pharmacies.
A fin 2025, L'Oréal dispose de 37 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,3%), Europe (26,5%), Amérique du Nord (26,6%), Asie du Nord (22,9%), Asie-Pacifique-Moyen-Orient-Afrique (9,3%) et Amérique latine (7,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.