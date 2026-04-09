L'Oréal se replie, Jefferies craint un processus de dévalorisation
L'Oréal accuse l'une des plus fortes baisses de l'indice CAC 40 jeudi matin après que Jefferies a abaissé son objectif de cours sur l'action, expliquant redouter un tassement de ses multiples de valorisation dû à la normalisation de la croissance du numéro un mondial des cosmétiques.
A 9h50, le titre cède 1,5% à 361,1 euros, contre un repli de 0,7% pour le CAC au même instant.
Dans une note de recherche publiée dans la nuit, Jefferies explique s'attendre à ce que les solides données sectorielles compilées par le panel Nielsen au cours du 1er trimestre, qui témoignent d'une surperformance de L'Oréal par rapport à ses principaux concurrents en Europe comme en Amérique du Nord, se traduisent dans le chiffre d'affaires du groupe sur les trois premiers mois de l'année.
Un risque de dévalorisation sur fond de décélération de la croissance
Le broker américain déclare s'attendre à une croissance de l'activité de 3,7% à données comparables sur la période, mais précise anticiper une croissance organique moyenne de 4,1% sur les deux années à venir, en ligne avec les chiffres de 2025 mais inférieure aux performances précédemment signées par l'entreprise.
Ce ralentissement risque de se traduire par une dévalorisation du titre, avertit Jefferies, qui dit ainsi redouter un retour du PER de court terme du titre autour de 22x, contre 26x aujourd'hui, ce qui le conduit à ramener son objectif de cours de 350 à 326 euros.
Son opinion sur le titre reste à "sous-performance".
L'Oréal a prévu de publier son chiffre d'affaires de premier trimestre le 22 avril après Bourse.
L'Oréal est le 1er groupe cosmétique mondial. Le groupe propose des produits de soins de la peau (37,2% du CA), des produits de maquillage (19,1%), des produits de soins capillaires (17,5%), des parfums (14,6%), des produits de coloration (7,6%) et autres (4%). Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits cosmétiques grand public (36,5%) : marques L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline New York, NYX Professional Makeup, Stylenanda, Essie, Mixa, etc. ;
- produits cosmétiques de luxe (35,4%) : Lancôme, Kiehl's, Giorgio Armani Beauty, Yves Saint Laurent Beauté, Biotherm, Helena Rubinstein, Shu Uemura, IT Cosmetics, Urban Decay, Ralph Lauren, Mugler, Viktor&Rolf, Valentino, Azzaro, Prada, Takami, A?sop, etc. ;
- produits cosmétiques actives (16,4%) : La Roche-Posay, Vichy, CeraVe, SkinCeuticals, Skinbetter Science, etc. ;
- produits professionnels (11,7%) : L'Oréal Professionnel, Kérastase, Redken, Matrix et PureOlogy.
La commercialisation des produits est assurée au travers de la grande distribution et de la vente à distance, de la distribution sélective, des salons de coiffure et des pharmacies.
A fin 2025, L'Oréal dispose de 37 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,3%), Europe (26,5%), Amérique du Nord (26,6%), Asie du Nord (22,9%), Asie-Pacifique-Moyen-Orient-Afrique (9,3%) et Amérique latine (7,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.