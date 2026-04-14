L'Oréal sous-performe, l'effet contagion LVMH pèse sur le titre

L'Oréal fait un peu moins bien que l'indice CAC 40 dans son ensemble ce mardi à la Bourse de Paris dans le sillage de la publication trimestrielle décevante de LVMH, qui conduit les investisseurs à s'inquiéter d'un ralentissement plus marqué que prévu du segment de la cosmétique de luxe.

A un peu moins d'une heure de la clôture, le titre du numéro un mondial de la beauté progresse de 0,8%, tandis que le CAC s'octroie plus de 0,9%. Après avoir ouvert en baisse ce matin, LVMH grignote 0,5% au même moment.



Cette sous-performance ne tient pas à l'actualité propre du groupe, mais plutôt sur un effet de contagion, ou "read-across" négatif au lendemain de la présentation des ventes de premier trimestre de LVMH.



Les ventes du géant du luxe dans les parfums et cosmétiques (Dior, Guerlain, Givenchy) se sont en effet avérées inférieures aux attentes, accusant un repli de 6% en données organiques sur les trois premiers mois de l'année alors que les analystes attendaient un repli plus limité à 4%.



Selon les analystes de Jefferies, cette contre-performance fait peser un risque baissier sur l'ensemble du consensus, ce qui les conduit à considérer que les attentes du marché pour la division L'Oréal Luxe (consensus à +5,3% en données organique au 1er trimestre) pourraient se révéler trop optimistes d'environ un point de pourcentage.



Un signal positif sur la dynamique concurrentielle



Tout n'est cependant pas sombre pour le groupe dirigé par Nicolas Hieronimus. Jefferies souligne en effet que la branche de distribution sélective de LVMH, qui accueille notamment la chaîne de parfumeries Sephora décélère nettement, ce qui pourrait indiquer que L'Oréal continue de gagner des parts de marché face à son rival.



Pour la publication de L'Oréal, prévue le 22 avril prochain, Jefferies table sur une croissance organique de 5,8% sur les trois premiers mois de l'année, la faiblesse relative du luxe étant appelée selon le broker américain à être compensée par la division Grand Public (prévision de +4,4% contre 4% pour le consensus) et l'activité de beauté dermatologique (prévision de +9,7% contre 7,5% pour le consensus).



De leur côté, les analystes d'UBS anticipent également un début d'année solide, porté par la résilience des marchés développés. La banque prévoit une croissance organique ajustée de +5,3% pour ce premier trimestre, en légère accélération par rapport au 4e trimestre 2025 (+5%).



D'après UBS, la croissance devrait être principalement tirée par l'Amérique du Nord (+6,5%) puis l'Europe (+4,5%), tandis que l'Asie devrait rester à la traîne, pénalisée par des conditions commerciales difficiles dans le travel retail (boutiques d'aéroports) et par le contexte géopolitique, à commencer par le conflit au Moyen-Orient.



L'Oréal publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre le 22 avril après la clôture de la Bourse de Paris. Les investisseurs surveilleront en particulier si la diversification du groupe - notamment dans la dermatologie et le grand public - lui permet de compenser le ralentissement qui affecte actuellement le segment très haut de gamme.