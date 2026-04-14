L'Oréal sous-performe, l'effet contagion LVMH pèse sur le titre
L'Oréal fait un peu moins bien que l'indice CAC 40 dans son ensemble ce mardi à la Bourse de Paris dans le sillage de la publication trimestrielle décevante de LVMH, qui conduit les investisseurs à s'inquiéter d'un ralentissement plus marqué que prévu du segment de la cosmétique de luxe.
A un peu moins d'une heure de la clôture, le titre du numéro un mondial de la beauté progresse de 0,8%, tandis que le CAC s'octroie plus de 0,9%. Après avoir ouvert en baisse ce matin, LVMH grignote 0,5% au même moment.
Cette sous-performance ne tient pas à l'actualité propre du groupe, mais plutôt sur un effet de contagion, ou "read-across" négatif au lendemain de la présentation des ventes de premier trimestre de LVMH.
Les ventes du géant du luxe dans les parfums et cosmétiques (Dior, Guerlain, Givenchy) se sont en effet avérées inférieures aux attentes, accusant un repli de 6% en données organiques sur les trois premiers mois de l'année alors que les analystes attendaient un repli plus limité à 4%.
Selon les analystes de Jefferies, cette contre-performance fait peser un risque baissier sur l'ensemble du consensus, ce qui les conduit à considérer que les attentes du marché pour la division L'Oréal Luxe (consensus à +5,3% en données organique au 1er trimestre) pourraient se révéler trop optimistes d'environ un point de pourcentage.
Un signal positif sur la dynamique concurrentielle
Tout n'est cependant pas sombre pour le groupe dirigé par Nicolas Hieronimus. Jefferies souligne en effet que la branche de distribution sélective de LVMH, qui accueille notamment la chaîne de parfumeries Sephora décélère nettement, ce qui pourrait indiquer que L'Oréal continue de gagner des parts de marché face à son rival.
Pour la publication de L'Oréal, prévue le 22 avril prochain, Jefferies table sur une croissance organique de 5,8% sur les trois premiers mois de l'année, la faiblesse relative du luxe étant appelée selon le broker américain à être compensée par la division Grand Public (prévision de +4,4% contre 4% pour le consensus) et l'activité de beauté dermatologique (prévision de +9,7% contre 7,5% pour le consensus).
De leur côté, les analystes d'UBS anticipent également un début d'année solide, porté par la résilience des marchés développés. La banque prévoit une croissance organique ajustée de +5,3% pour ce premier trimestre, en légère accélération par rapport au 4e trimestre 2025 (+5%).
D'après UBS, la croissance devrait être principalement tirée par l'Amérique du Nord (+6,5%) puis l'Europe (+4,5%), tandis que l'Asie devrait rester à la traîne, pénalisée par des conditions commerciales difficiles dans le travel retail (boutiques d'aéroports) et par le contexte géopolitique, à commencer par le conflit au Moyen-Orient.
L'Oréal publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre le 22 avril après la clôture de la Bourse de Paris. Les investisseurs surveilleront en particulier si la diversification du groupe - notamment dans la dermatologie et le grand public - lui permet de compenser le ralentissement qui affecte actuellement le segment très haut de gamme.
L'Oréal est le 1er groupe cosmétique mondial. Le groupe propose des produits de soins de la peau (37,2% du CA), des produits de maquillage (19,1%), des produits de soins capillaires (17,5%), des parfums (14,6%), des produits de coloration (7,6%) et autres (4%). Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits cosmétiques grand public (36,5%) : marques L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline New York, NYX Professional Makeup, Stylenanda, Essie, Mixa, etc. ;
- produits cosmétiques de luxe (35,4%) : Lancôme, Kiehl's, Giorgio Armani Beauty, Yves Saint Laurent Beauté, Biotherm, Helena Rubinstein, Shu Uemura, IT Cosmetics, Urban Decay, Ralph Lauren, Mugler, Viktor&Rolf, Valentino, Azzaro, Prada, Takami, A?sop, etc. ;
- produits cosmétiques actives (16,4%) : La Roche-Posay, Vichy, CeraVe, SkinCeuticals, Skinbetter Science, etc. ;
- produits professionnels (11,7%) : L'Oréal Professionnel, Kérastase, Redken, Matrix et PureOlogy.
La commercialisation des produits est assurée au travers de la grande distribution et de la vente à distance, de la distribution sélective, des salons de coiffure et des pharmacies.
A fin 2025, L'Oréal dispose de 37 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,3%), Europe (26,5%), Amérique du Nord (26,6%), Asie du Nord (22,9%), Asie-Pacifique-Moyen-Orient-Afrique (9,3%) et Amérique latine (7,4%).
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.