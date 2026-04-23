L'Oréal très entouré après son point d'activité trimestriel
L'Oréal flambe à la Bourse de Paris et signe la meilleure performance du CAC 40 avec un gain de 8,25%, à 373,35 euros. Le titre est recherché après une publication trimestrielle marquée par un chiffre d'affaires de 12,15 milliards sur les trois premiers mois de l'année, en hausse de 7,6% en organique, là ou les analystes tablaient sur des revenus de 11,7 milliards d'euros.
En données comparables ajustées, les revenus ont progressé de 6,7%, ou de 3,6% en données publiées. Malgré un impact négatif des taux de change de 5,5%, le groupe a accéléré et a gagné des parts de marché dans toutes les régions du monde.
Le luxe et la Chine de retour en force
C'est l'un des signaux les plus attendus par les investisseurs : la division L'Oréal Luxe a confirmé son redressement (+5,2% en comparable), portée par une reprise dynamique de la consommation en Chine. Si l'Europe demeure le premier contributeur à la croissance du groupe, les marchés émergents affichent une progression à deux chiffres, soutenus par un leadership incontesté dans l'e-commerce.
Par division, les segments de la Beauté Dermatologique (ex-Cosmétique Active) et des Produits Professionnels tirent leur épingle du jeu avec des croissances à deux chiffres, démontrant l'appétit constant des consommateurs pour les produits à haute valeur technologique. La première a connu une progression de 10,8% et la seconde à +15,5%, le tout à données comparables.
Un portefeuille renforcé par les acquisitions
L'Oréal ne se contente pas d'une croissance organique. Le groupe a finalisé, le 31 mars dernier, l'acquisition stratégique de Kering Beauté, renforçant ainsi son hégémonie sur le segment ultra-sélectif des parfums de luxe.
Les parfums, aux côtés du soin du cheveu, restent d'ailleurs les catégories les plus performantes ce trimestre. Le soin de la peau, pilier historique du groupe, commence également à récolter les fruits d'un plan d'innovation intensif.
Un optimisme affiché pour 2026
Nicolas Hieronimus, directeur général de L'Oréal, a salué un "excellent début d'année", se montrant confiant pour la suite malgré le contexte géopolitique. Le groupe table sur la poursuite de sa surperformance par rapport au marché mondial.
L'Oréal est le 1er groupe cosmétique mondial. Le groupe propose des produits de soins de la peau (37,2% du CA), des produits de maquillage (19,1%), des produits de soins capillaires (17,5%), des parfums (14,6%), des produits de coloration (7,6%) et autres (4%). Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits cosmétiques grand public (36,5%) : marques L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline New York, NYX Professional Makeup, Stylenanda, Essie, Mixa, etc. ;
- produits cosmétiques de luxe (35,4%) : Lancôme, Kiehl's, Giorgio Armani Beauty, Yves Saint Laurent Beauté, Biotherm, Helena Rubinstein, Shu Uemura, IT Cosmetics, Urban Decay, Ralph Lauren, Mugler, Viktor&Rolf, Valentino, Azzaro, Prada, Takami, A?sop, etc. ;
- produits cosmétiques actives (16,4%) : La Roche-Posay, Vichy, CeraVe, SkinCeuticals, Skinbetter Science, etc. ;
- produits professionnels (11,7%) : L'Oréal Professionnel, Kérastase, Redken, Matrix et PureOlogy.
La commercialisation des produits est assurée au travers de la grande distribution et de la vente à distance, de la distribution sélective, des salons de coiffure et des pharmacies.
A fin 2025, L'Oréal dispose de 37 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,3%), Europe (26,5%), Amérique du Nord (26,6%), Asie du Nord (22,9%), Asie-Pacifique-Moyen-Orient-Afrique (9,3%) et Amérique latine (7,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.