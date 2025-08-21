L'Oréal est le 1er groupe cosmétique mondial. Le groupe propose des produits de soins de la peau (38,6% du CA), des produits de maquillage (19,4%), des produits de soins capillaires (16,2%), des parfums (13,7%), des produits de coloration (8%) et autres (4,1%). Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - produits cosmétiques grand public (36,7%) : marques L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline New York et NYX Professional Makeup, Stylenanda, Essie, Mixa, etc. ; - produits cosmétiques de luxe (35,9%) : Lancôme, Kiehl's, Giorgio Armani Beauty, Yves Saint Laurent Beauté, Biotherm, Helena Rubinstein, Shu Uemura, IT Cosmetics, Urban Decay, Ralph Lauren, Mugler, Viktor&Rolf, Valentino, Azzaro, Prada, Takami, A?sop, etc. ; - produits cosmétiques actives (16,2%) : La Roche-Posay, Vichy, CeraVe, SkinCeuticals, Skinbetter Science, etc. ; - produits professionnels (11,2%) : L'Oréal Professionnel, Kérastase, Redken, Matrix et PureOlogy. La commercialisation des produits est assurée au travers de la grande distribution et de la vente à distance, de la distribution sélective, des salons de coiffure et des pharmacies. A fin 2024, L'Oréal dispose de 36 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,3%), Europe (25,4%), Amérique du Nord (27,1%), Asie du Nord (23,7%), Asie-Pacifique-Moyen-Orient-Afrique (8,9%) et Amérique latine (7,6%).