Après des publications de pairs américains, UBS maintient sa position 'neutre' sur L'Oréal, ainsi que son objectif de cours de 353 euros, une cible qui implique un potentiel de baisse de 13% pour le titre du numéro un mondial des cosmétiques.
'Les perspectives affichées par Estée Lauder et Coty pour leurs exercices 2026 signalent des conditions d'activité toujours difficiles et complexes dans la beauté pour le second semestre de l'année', souligne le broker dans le résumé de sa note.
Au cours actuel, le titre L'Oréal présente un PER 2025 de 32 fois avec un rendement inférieur à 2%.
L'Oréal : UBS confirme son conseil sur le titre
Publié le 21/08/2025 à 14:20
Partager
-1,30 %
-0,41 %
© Zonebourse.com - 2025
Partager