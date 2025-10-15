L'Oréal : UBS relève son objectif e cours
Publié le 15/10/2025 à 10:28
'Nous anticipons une croissance de 4,3 % des ventes comparables pour L'Oréal (contre 4,8 % pour la valeur ajoutée). Les résultats de LVMH sont encourageants, avec une amélioration des ventes au troisième trimestre' indique UBS dans son étude du jour.
'Nous prévoyons une nouvelle accélération au second semestre, soutenue par un marché mondial de la beauté en amélioration et des lancements majeurs comme le nouveau parfum Prada ou le premier parfum Miu Miu', avait indiqué Nicolas Hieronimus, Directeur Général.
L'Oréal maintient son objectif de surperformance par rapport au marché de la beauté, dans un contexte économique toujours incertain.