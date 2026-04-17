L'ouverture d'Ormuz propulse Wall Street vers de nouveaux sommets

Où s'arrêteront les indices américains ? Depuis le 30 mars, le S&P 500 et le Nasdaq suivent une ascension funiculaire, passant de 6 343 à 7 041 points (record absolu) pour le premier et de 20 795 à 24 103 points (record absolu) pour le second. L'annonce, il y a quelques instants par l'Iran, de l'ouverture du détroit d'Ormuz donne un coup de fouet supplémentaire aux indices : le S&P 500 progresse de 1% à l'ouverture, derrière le Nasdaq (+1,3%) et le Dow Jones (+1,6%).

Déjà portés par l'IA et les valeurs de la tech, les indices américains ouvrent en forte hausse, dopés par l'annonce de l'ouverture du détroit d'Ormuz. En effet, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a indiqué que le passage était désormais "pleinement ouvert à la navigation commerciale". Donald Trump a aussitôt réagi pour saluer cette décision... mais aussi apporter quelques précisions.



Le président américain a en effet indiqué que le blocus naval organisé par les USA "restera pleinement en vigueur et effectif en ce qui concerne l'Iran uniquement" jusqu'à la finalisation d'un accord avec Téhéran. "Ce processus devrait aller très rapidement dans la mesure où la plupart des points ont déjà été négociés", a-t-il prévenu.



Ces informations entrainent une forte détente de l'indice VIX qui recule de 4,1%, à 17,2 points, un plus bas depuis le 25 février, tandis que l'or noir est en fort repli : le baril de WTI s'échange contre 82 USD (-12%) et le Brent recule à 89 USD (-9%).



Sans surprise, ce repli des cours du pétrole fait grimper les compagnies aériennes : United Airlines s'adjuge 10% devant SouthWest (+7,6%), American (+6,4%) ou Delta (+6,2%).



Insensible à cette actualité chaude, la saison des résultats se poursuit par ailleurs outre-Atlantique. Plusieurs groupes ont dépassé les attentes, confirmant la résilience de l'économie américaine. Ainsi, Prologis a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes du marché, soutenus par la bonne tenue de la demande pour ses entrepôts et par l'accélération de ses projets liés aux centres de données.



Le chiffre d'affaires a atteint 2,30 milliards de dollars, contre 2,14 milliards un an plus tôt (+7,4%), au-dessus du consensus situé autour de 2,12 milliards. Le bénéfice net dilué par action est ressorti à 1,05 dollar, contre 0,63 dollar un an plus tôt.



Par ailleurs, J.B. Hunt Transport Services a publié un premier trimestre 2026 supérieur aux attentes, avec un chiffre d'affaires de 3,06 MdsUSD, en hausse de 5% sur un an, et un bénéfice net de 141,6 MUSD, soit 1,49 USD par action. Le consensus visait environ 2,96 MdsUSD de revenus et 1,44 USD par action.



Dans le reste de l'actualité des sociétés US, Netflix est attendu en forte chute (environ -10%) après l'annonce du départ de Reed Hastings, son cofondateur. Ce départ est mal accueilli par les marchés et intervient après l'échec d'un accord majeur estimé à 72 milliards de dollars avec Warner Bros Discovery. Malgré ce revers, Netflix affirme maintenir ses ambitions et ses objectifs pour l'année.



Enfin, Prosus a accepté de céder à Uber 13 582 342 actions ordinaires de Delivery Hero, ce qui représente environ 4,5% du capital de Delivery Hero.



Sur le compartiment obligataire, le rendement de l'obligation US à 10 ans évolue à 4,24% (-5 points). Quant au dollar, il s'échange autour de 0,844 EUR.