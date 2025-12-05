L'UE a approuvé l'acquisition de Native Instruments par Bridgepoint
Publié le 05/12/2025 à 14:45
L'opération concerne principalement le marché des outils logiciels et matériels destinés à la production musicale.
La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, étant donné que les entreprises ne sont pas présentes sur des marchés identiques ou verticalement liés.
L'opération notifiée a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.