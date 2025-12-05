La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint de Native Instruments Group (Allemagne) par Bridgepoint Group Holdings (Royaume-Uni) et Bain Capital Credit (États-Unis).

L'opération concerne principalement le marché des outils logiciels et matériels destinés à la production musicale.

La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, étant donné que les entreprises ne sont pas présentes sur des marchés identiques ou verticalement liés.

L'opération notifiée a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.