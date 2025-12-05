Bridgepoint Group plc est un gestionnaire de fonds de capital-investissement et de crédit basé au Royaume-Uni. Il se concentre sur l'investissement dans les entreprises du marché intermédiaire par le biais de quatre stratégies de fonds distinctes. La stratégie Middle Market est mise en uvre par le biais de son fonds de rachat phare, qui investit dans des entreprises dont la valeur est généralement comprise entre 250 millions d'euros et un milliard d'euros. La stratégie Small Mid Cap est mise en uvre par Bridgepoint Development Capital, qui se concentre sur l'investissement dans les petites entreprises de taille moyenne dont la valeur est inférieure à 200 millions de livres sterling. La stratégie Small Cap est mise en uvre par Bridgepoint Growth, qui se concentre sur les entreprises utilisant les technologies numériques pour réaliser une croissance transformationnelle sur leurs marchés finaux, et qui recherchent généralement des investissements en capital compris entre 5 et 20 millions de livres sterling. La stratégie de crédit est mise en uvre par Bridgepoint Credit, sa plateforme de crédit privée qui investit dans toute la structure du capital et le spectre risque-récompense par le biais de trois stratégies complémentaires : la dette syndiquée, le prêt direct et les opportunités de crédit.