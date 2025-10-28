La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint de Tinexta par Nextalia SGR, toutes deux italiennes, et Advent International, américaine.
L'opération concerne principalement le marché des logiciels de cybersécurité pour les entreprises.
La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de la position limitée des entreprises sur le marché à l'issue de l'opération envisagée.
L'UE a approuvé l'acquisition de Tinexta par Advent et Nextalia
Publié le 28/10/2025 à 14:35
