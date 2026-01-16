L'UE a approuvé l'acquisition de VLS Chennai par Tata Motors et Ichikoh Industries

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint de VLS Chennai par Tata AutoComp Systems, toutes deux indiennes, et Ichikoh Industries, japonaise.



L'opération porte principalement sur le développement, la fabrication et la fourniture de produits d'éclairage intérieur et extérieur destinés aux constructeurs automobiles.



La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, étant donné que la coentreprise exerce des activités négligeables dans l'Espace économique européen et que les entreprises ne sont pas présentes sur des marchés identiques ou verticalement liés.



L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.