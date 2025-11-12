L'UE a approuvé la création d'une entreprise avec Iberdrola et Echelon DC

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, la création d'une entreprise commune par Echelon DC d'Irlande et Iberdrola Participaciones d'Espagne.



L'opération porte sur le développement et l'exploitation de plusieurs centres de données dans toute l'Espagne.



La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, étant donné que l'entreprise commune exerce actuellement des activités négligeables dans l'Espace économique européen et que les entreprises ne sont pas actives sur des marchés identiques ou verticalement liés.



L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.



Grâce à cette autorisation rapide, la Commission ouvre la voie à des investissements importants dans des infrastructures numériques et d'intelligence artificielle, à savoir des centres de données durables et hautement performants.