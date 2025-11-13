L'UE a approuvé la création d'une entreprise commune par Toyota

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, la création d'une entreprise commune par Toyota Tsusho America (TAI) des États-Unis, contrôlée par Toyota Motor Corporation du Japon, et LG Energy Solution Michigan (LGESMI) des États-Unis.



LGESMI est une filiale à 100 % de LG Energy Solution et est contrôlée en dernier ressort par LG Chem, toutes deux coréennes.



L'opération concerne principalement les secteurs du développement, de la collecte et du recyclage de batteries produites en série.



La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son impact limité sur l'Espace économique européen.



L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.