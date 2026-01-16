La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, la création d'une entreprise commune par Stonepeak Partners et Repsol Renewables, toutes deux américaines.

L'opération concerne principalement la production d'électricité solaire aux États-Unis.

La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son impact limité sur l'Espace économique européen.

L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.