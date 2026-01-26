L'UE a approuvé la création d'une entreprise par EVH Grüne Energie et HSBC Alternative Investments

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, la création d'une entreprise commune par EVH Grüne Energie d'Allemagne et HSBC Alternative Investments du Luxembourg.



L'opération porte principalement sur le développement et l'exploitation d'une centrale solaire et d'un système de stockage d'énergie par batterie à Neuhausen/Spree, en Allemagne.



La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, étant donné que l'entreprise commune exerce des activités négligeables dans l'Espace économique européen et que les positions de marché des entreprises sont limitées en raison de l'opération envisagée.



L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.