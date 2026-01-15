La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, la création d'une entreprise commune par l'acquisition du contrôle conjoint d'Extra Mile Materials par Umicore, toutes deux belges, et HS Hyosung Advanced Materials Corporation (HSAM), coréenne.
L'opération porte principalement sur le développement, la fabrication commerciale et la vente de matériaux composites silicium-carbone ("Si/C") destinés à être utilisés et appliqués comme matériaux actifs dans les batteries.
La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, étant donné que le nouvel actionnaire détenant le contrôle conjoint n'est pas présent sur les mêmes marchés ou sur des marchés verticalement liés à ceux sur lesquels l'entreprise commune exerce ses activités.
L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.
Umicore est un groupe mondial spécialisé dans les matériaux avancés et le recyclage. Fort de plusieurs décennies d'expertise en science des matériaux, en chimie, en métallurgie, et en gestion des métaux, Umicore transforme des métaux précieux et critiques en technologies fonctionnelles qui sont utilisées dans de nombreuses applications qui facilitent notre vie quotidienne. Son modèle économique circulaire unique garantit que ces éléments critiques sont continuellement raffinés et recyclés, pour être réintégrés dans de nouvelles applications.
Les quatre divisions d'Umicore - Catalysis, Recycling, Specialty Materials et Battery Materials Solutions - offrent des matériaux et des solutions répondant à la rareté des ressources et au besoin croissant de matériaux fonctionnels pour les technologies propres, la mobilité propre et un monde connecté. Grâce à des produits et des processus sur mesure et à la pointe de la technologie, ils stimulent l'innovation et la durabilité.
Umicore génère la majorité de ses revenus et consacre la plupart de ses efforts de R&D aux matériaux destinés à la mobilité propre et au recyclage. L'objectif primordial d'Umicore en matière de création de valeur durable repose sur l'ambition de développer, produire et recycler des matériaux pour une vie meilleure (materials for a better life).
