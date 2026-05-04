L'UE a donné son feu vert pour l'acquisition de ME Kobiernice par EDF et Eurus Energy Europe

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint de ME Kobiernice par EDF Renewables Polska, toutes deux de droit polonais, et Eurus Energy Europe, de droit néerlandais.



L'opération porte principalement sur la création et l'exploitation d'un système de stockage d'énergie par batteries en Pologne.



La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, étant donné que l'activité de la coentreprise dans l'Espace économique européen est négligeable.



L'opération a été examinée selon la procédure simplifiée d'examen des concentrations.