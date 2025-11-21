La Commission européenne indique avoir approuvé l'acquisition du contrôle exclusif des activités aramides de DuPont de Nemours par Arclin, société indirectement contrôlée par des fonds gérés par des filiales de TJC, toutes deux basées aux États-Unis.
L'opération concerne principalement le marché des fibres synthétiques haute performance commercialisées sous les marques Kevlar et Nomex.
Pour rappel, le pulpe aramide Kevlar est une fibre coupée hautement fibrillée utilisée dans les plaquettes de frein automobiles, les joints et les papiers à transmission automatique, et en tant qu'additif de contrôle de la viscosité pour les adhésifs et les joints.
La Commission a conclu que l'opération notifiée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, les entreprises n'exerçant pas d'activités sur le même marché ou sur des marchés verticalement liés.
DuPont de Nemours, Inc. est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de produits chimiques de spécialités. Le groupe propose des copolymères, du polyéthylène, du chloroforme, de la fluorine, de l'acide fluorhydrique, du cuivre, de l'hydroxylamine, des métaux précieux, de l'hydroxyde d'alumine, de l'ammoniaque, du benzène, des fibres de polyester, du propylène, de la pulpe de bois, des acides, des alcools, du chlorite, des aldéhydes, de l'oxyde d'éthylène, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (33,1%), Asie-Pacifique (43,4%), Europe-Moyen Orient-Afrique (17,3%), Amérique latine (4%) et Canada (2,2%).
