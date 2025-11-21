L'UE approuve l'acquisition des activités aramides de DuPont par Arclin

















La Commission européenne indique avoir approuvé l'acquisition du contrôle exclusif des activités aramides de DuPont de Nemours par Arclin, société indirectement contrôlée par des fonds gérés par des filiales de TJC, toutes deux basées aux États-Unis.



L'opération concerne principalement le marché des fibres synthétiques haute performance commercialisées sous les marques Kevlar et Nomex.



Pour rappel, le pulpe aramide Kevlar est une fibre coupée hautement fibrillée utilisée dans les plaquettes de frein automobiles, les joints et les papiers à transmission automatique, et en tant qu'additif de contrôle de la viscosité pour les adhésifs et les joints.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, les entreprises n'exerçant pas d'activités sur le même marché ou sur des marchés verticalement liés.













