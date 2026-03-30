L'UE approuve la finérénone de Bayer dans l'insuffisance cardiaque

Bayer a déclaré lundi matin que la Commission européenne avait approuvé l'utilisation du Kerendia (finérénone) dans le traitement de l'insuffisance cardiaque.

Dans un communiqué, le groupe chimique et pharmaceutique allemand précise que le feu vert de l'exécutif européen porte sur le traitement de l'insuffisance cardiaque symptomatique à fraction d'éjection ventriculaire gauche préservée supérieure ou égale à 40%, une population qui représente selon lui près de la moitié des patients atteints d'insuffisance cardiaque en Europe.



Le laboratoire souligne que cette approbation s'appuie sur les résultats d'une étude clinique de phase III ayant inclus quelque 6 000 participants, celle-ci ayant démontré une supériorité "statistiquement significative et cliniquement pertinente" de cet antagoniste non stéroïdien sélectif des récepteurs minéralocorticoïdes (RM).



Le principal objectif de cet essai était de prouver la supériorité de la finérénone face au placebo afin de réduire la fréquence des événements du critère d'évaluation composite, à savoir les décès d'origine cardiovasculaire et complications liées à l'insuffisance cardiaque, telles qu'une hospitalisation ou une visite aux urgences.



Bayer rappelle qu'il s'agit d'un domaine où les options thérapeutiques étaient jusqu'ici limitées, avec des taux d'hospitalisation et de mortalité élevés. Le Kerendia avait d'ailleurs déjà été récemment approuvé aux Etats-Unis et au Japon dans le cadre de cette même indication.



A la Bourse de Francfort, l'action Bayer progressait de plus de 0,8 % lundi matin dans le sillage de cette annonce, signant la deuxième plus forte hausse de l'indice DAX.