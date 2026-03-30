Dans un communiqué, le groupe chimique et pharmaceutique allemand précise que le feu vert de l'exécutif européen porte sur le traitement de l'insuffisance cardiaque symptomatique à fraction d'éjection ventriculaire gauche préservée supérieure ou égale à 40%, une population qui représente selon lui près de la moitié des patients atteints d'insuffisance cardiaque en Europe.
Le laboratoire souligne que cette approbation s'appuie sur les résultats d'une étude clinique de phase III ayant inclus quelque 6 000 participants, celle-ci ayant démontré une supériorité "statistiquement significative et cliniquement pertinente" de cet antagoniste non stéroïdien sélectif des récepteurs minéralocorticoïdes (RM).
Le principal objectif de cet essai était de prouver la supériorité de la finérénone face au placebo afin de réduire la fréquence des événements du critère d'évaluation composite, à savoir les décès d'origine cardiovasculaire et complications liées à l'insuffisance cardiaque, telles qu'une hospitalisation ou une visite aux urgences.
Bayer rappelle qu'il s'agit d'un domaine où les options thérapeutiques étaient jusqu'ici limitées, avec des taux d'hospitalisation et de mortalité élevés. Le Kerendia avait d'ailleurs déjà été récemment approuvé aux Etats-Unis et au Japon dans le cadre de cette même indication.
A la Bourse de Francfort, l'action Bayer progressait de plus de 0,8 % lundi matin dans le sillage de cette annonce, signant la deuxième plus forte hausse de l'indice DAX.
Bayer AG figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la production et de la commercialisation de produits pharmaceutiques et agrochimiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits agrochimiques (47,5%) : herbicides, fongicides, insecticides, etc. ;
- produits pharmaceutiques (39,1%) : destinés à la prévention et au traitement des maladies cardio-vasculaires et respiratoires, du diabète, des disfonctionnements du système nerveux, etc. ;
- produits OTC et suppléments nutritionnels (12,7%) ;
- autres (0,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (5,7%), Suisse (1%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (22,9%), Etats-Unis (33,1%), Amérique du Nord (3,6%), Chine (7,6%), Asie-Pacifique (8,9%), Brésil (9,6%) et Amérique latine (7,6%).
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.