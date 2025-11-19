L'UE approuve le Lynkuet de Bayer contre les symptômes vasomoteurs

Bayer a annoncé mercredi que l'Union Européenne avait approuvé la mise sur le marché du Lynkuet (elinzanetant) dans le cadre du traitement des symptômes vasomoteurs modérés à graves, c'est-à-dire des bouffées de chaleur et des sueurs nocturnes, associés à la ménopause ou induits par une thérapie endocrinienne contre le cancer du sein.



Cette décision favorable intervient exactement deux mois après un avis positif du Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA), qui avait recommandé la commercialisation du produit dans ces deux indications.



Dans un communiqué, Bayer rappelle que les symptômes vasomoteurs peuvent affecter jusqu'à 80% des femmes durant leur ménopause.



Ces bouffées de chaleur et sueurs nocturnes sont également susceptibles d'apparaître lors du suivi d'une hormonothérapie adjuvante destinée au traitement ou à la prévention du cancer du sein.



Le Lynkuet est déjà commercialisé sous le nom Lynkuet en Australie, au Canada, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et en Suisse, mais uniquement dans l'indication relative aux soins de la ménopause.

