L'UE approuve le Wayrilz de Sanofi dans la thrombocytopénie immunitaire
Sanofi a annoncé mardi que la Commission européenne avait approuvé le Wayrilz, un nouvel inhibiteur de la tyrosine kinase de Bruton (BTK), en tant que traitement de la thrombocytopénie immunitaire (TPI), une maladie rare qui se caractérise par un dérèglement immunitaire, chez les patients adultes réfractaires à d'autres traitements.
Dans un communiqué, le groupe pharmaceutique français précise que l'approbation de Wayrilz, qui agit en ciblant différentes voies du système immunitaire, fait suite à un avis positif du Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments
Le laboratoire ajoute que le feu vert de l'UE s'est appuyé sur les résultats d'une étude pivot de phase 3 dans laquelle le traitement a répondu à ses critères d'évaluation principaux et secondaires, en démontrant un effet positif sur le maintien du taux de plaquettes ainsi que sur d'autres symptômes et sur la qualité de vie.
Au-delà d'ecchymoses et des saignements, susceptibles d'entraîner des épisodes potentiellement mortels comme une hémorragie intracrânienne, les personnes vivant avec un TPI peuvent également présenter une diminution de leur qualité de vie, notamment une fatigue physique et des troubles cognitifs.
Déjà approuvé aux États-Unis et aux Emirats arabes unis (EAU), Wayrilz est actuellement en cours d'examen réglementaire pour la TPI au Japon et en Chine.
La FDA américaine a par ailleurs accordé à Wayrilz le statut de médicament orphelin pour trois maladies rares supplémentaires, à savoir l'anémie hémolytique auto-immune à auto-anticorps chauds (wAHAI), la maladie liée aux IgG4 (IgG4-RD) et la drépanocytose (SCD).
Sanofi est le 1er groupe pharmaceutique européen. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits pharmaceutiques (79,8%) : médicaments de prescription dans les domaines de la médecine de spécialité (63,2% du CA ; destinés au traitement du sclérose en plaques, des maladies neurologiques, des maladies inflammatoires, des maladies auto-immunes, des maladies rares, des cancers et des maladies hématologiques rares) et de la médecine générale (36,8% ; destinés essentiellement au traitement du diabète et des maladies cardiovasculaires) ;
- vaccins humains (20,2%) : vaccins pédiatriques, vaccins contre la grippe, la méningite et la poliomyélite, vaccins de rappel et vaccins destinés aux voyageurs et aux zones endémiques.
A fin 2024, le groupe dispose de 52 sites de production dans le monde.
En octobre 2024, l'activité produits de santé grand public (Opella) a été classifiée en tant qu'activité abandonnée.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (4,4%), Europe (17,6%), Etats-Unis (48,7%), Chine (6,5%) et autres (22,8%).
