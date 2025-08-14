La Commission européenne annonce avoir approuvé, dans le cadre d'une procédure simplifiée, l'acquisition conjointe par GATX Corporation et Brookfield Infrastructure Fund V-C d'un portefeuille de contrats de location-exploitation ferroviaire de Wells Fargo.

Brookfield obtient aussi le contrôle exclusif d'un portefeuille de location-financement ferroviaire, tandis que GATX prend celui d'un portefeuille de location-exploitation de locomotives.

L'opération, portant sur la location et l'exploitation de wagons et locomotives, ne présente pas de risque pour la concurrence dans l'Espace économique européen a estimé la Commission.