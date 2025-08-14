Wells Fargo & Company figure parmi les principaux groupes bancaires américains. L'activité s'organise autour de 3 pôles : - banque de détail et commerciale : vente de produits et de services bancaires classiques et spécialisés (crédit hypothécaire, crédit immobilier, crédit à la consommation, assurance, etc.) ; - banque de financement, d'investissement et de marché ; - gestion de patrimoine, courtage et gestion de fonds de retraite. A fin 2023, le groupe gère 1 400 MdsUSD d'encours de dépôts et 936,7 MdsUSD d'encours de crédits.