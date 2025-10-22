L'UE autorise la commercialisation du Tezspire d'AstraZeneca dans la sinusite chronique

AstraZeneca a annoncé mercredi que la Commission européenne avait approuvé la commercialisation de son immunothérapie Tezspire, développée en collaboration avec l'américain Amgen, dans le traitement de la rhinosinusite chronique avec polypes nasaux.



Le groupe pharmaceutique précise dans un communiqué que l'anticorps monoclonal, qui inhibe l'action d'une cytokine-clé considérée comme étant à l'origine de la persistance de l'inflammation respiratoire, a été autorisé en tant que traitement d'appoint, en plus de corticoïdes administrés par voie nasale, pour les patients adultes qui répondent insuffisamment aux traitements standards (corticoïdes systémiques et/ou chirurgie).



D'après le laboratoire, ce sont quelque 320 millions de personnes qui souffrent de rhinosinusite chronique avec polypes nasaux actuellement dans le monde.



Tezspire, qui se présente sous la forme d'une seringue préremplie ou d'un stylo injecteur permettant son auto-administration, a déjà été utilisé depuis 2021 par plus de 100.000 patients souffrant d'asthme sévère.

