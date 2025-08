L'UE autorise la création d'une entreprise commune par Foxconn et Alphabet

La Commission européenne annonce avoir autorisé la création d'une entreprise commune par Hon Chi International Investments Co., contrôlée en dernier ressort par Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. (ci-après 'Foxconn') et Intrinsic Innovation LLC, contrôlée en dernier ressort par Alphabet.



L'opération porte principalement sur le marché de la fourniture de produits d'automatisation.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne poserait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son incidence limitée sur l'Espace économique européen.