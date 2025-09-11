L'UE autorise la prise de contrôle de l'aéroport de Cayenne-Félix Eboué par Tikehau et ses partenaires

La Commission européenne annonce avoir autorisé la prise de contrôle conjointe de l'aéroport de Cayenne-Félix Eboué par plusieurs acteurs français : Egis Airport Operation (contrôlée par Tikehau Capital), la Caisse des dépôts et consignations (CDC), la Chambre de commerce et d'industrie de Guyane (CCIG) et Alyse Guyane (contrôlée par la Collectivité territoriale de Guyane).



L'opération concerne la gestion de l'aéroport international de Cayenne, en Guyane française. Après examen dans le cadre de la procédure simplifiée, la Commission a estimé que cette acquisition ne posait pas de problème de concurrence, les parts de marché des parties étant limitées.