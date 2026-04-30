La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle exclusif d'ArcelorMittal CLN Distribuzione Italia (AMCLN), société italienne, par ArcelorMittal, société luxembourgeoise.

L'opération concerne principalement la distribution de produits plats en acier au carbone en Italie.

La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu des positions de marché limitées des entreprises résultant de l'opération envisagée.

L'opération a été examinée selon la procédure simplifiée d'examen des concentrations.