La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle exclusif d'ArcelorMittal CLN Distribuzione Italia (AMCLN), société italienne, par ArcelorMittal, société luxembourgeoise.
L'opération concerne principalement la distribution de produits plats en acier au carbone en Italie.
La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu des positions de marché limitées des entreprises résultant de l'opération envisagée.
L'opération a été examinée selon la procédure simplifiée d'examen des concentrations.
ArcelorMittal est le n° 1 mondial de la sidérurgie. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente d'aciers plats au carbone (55,5%) : bobines d'aciers laminés à chaud et à froid, tôles revêtues, etc. ;
- vente d'aciers longs au carbone (20,3%) : poutrelles, ronds à béton, aciers marchands, fils machines, fils de sciage, palplanches, rails de transports en commun, profilés spéciaux et produits de tréfileries ;
- vente de produits tubulaires (3,1%) ;
- vente de minerai de fer et de charbon (2,5%) ;
- autres (18,6%) : notamment transformation, distribution et négoce d'aciers.
Les produits du groupe sont essentiellement destinés aux secteurs de l'automobile, de l'électroménager, de l'emballage et de la construction.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (9,3%), Pologne (7,2%), France (6,7%), Espagne (6,1%), Europe (23,3%), Etats-Unis (15%), Amériques (23,6%), Asie et Afrique (8,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.