La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint de Greenlight et de Future Fiber (GoNetSpeed) par T-Mobile USA, et Oak Hill Capital Management (OHC), toutes deux établies aux Etats-Unis.
L'opération concerne principalement la fourniture d'accès à Internet haut débit par fibre optique jusqu'au domicile (FTTH) aux particuliers.
La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son impact limité sur l'Espace économique européen.
L'opération a été examinée selon la procédure simplifiée d'examen des concentrations.
T-Mobile US, Inc. est spécialisé dans les prestations de télécommunications mobiles. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de télécommunications mobiles (80,7%) : prestations de téléphonie mobile, de téléphonie longue distance, de transmission de données, d'accès à Internet, de services d'annuaires, etc. desservant 142,4 millions d'abonnés à fin 2025 ;
- vente d'équipements (18,1%) : notamment combinés et accessoires sous les marques T-Mobile, Metro by T-Mobile et Mint Mobile ;
- autres (1,2%).
La commercialisation des services et produits est assurée au travers d'un réseau de points de vente sous les enseignes T-Mobile et Metro by T-Mobile, au travers des sites Internet www.t-mobile.com, www.metrobyt-mobile.com et www.mintmobile.com, et via les applications T-Mobile, Metro by T-Mobile et Mint Mobile.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.