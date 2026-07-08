T-Mobile US, Inc. est spécialisé dans les prestations de télécommunications mobiles. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de télécommunications mobiles (80,7%) : prestations de téléphonie mobile, de téléphonie longue distance, de transmission de données, d'accès à Internet, de services d'annuaires, etc. desservant 142,4 millions d'abonnés à fin 2025 ; - vente d'équipements (18,1%) : notamment combinés et accessoires sous les marques T-Mobile, Metro by T-Mobile et Mint Mobile ; - autres (1,2%). La commercialisation des services et produits est assurée au travers d'un réseau de points de vente sous les enseignes T-Mobile et Metro by T-Mobile, au travers des sites Internet www.t-mobile.com, www.metrobyt-mobile.com et www.mintmobile.com, et via les applications T-Mobile, Metro by T-Mobile et Mint Mobile.