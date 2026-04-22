La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle exclusif de Nexans autoelectric (Allemagne) par Motherson Global Investments (Pays-Bas).

L'opération concerne principalement les composants destinés à l'industrie automobile dans l'EEE.

La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de la position concurrentielle limitée des entreprises résultant de l'opération.

L'opération a été examinée selon la procédure simplifiée d'examen des concentrations.