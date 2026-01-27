La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle exclusif du Club Atlético de Madrid (Espagne) par Apollo Capital Management (États-Unis).

L'opération porte principalement sur la propriété de clubs de football et la participation à des compétitions de football espagnoles et internationales.

La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, étant donné que les entreprises ne sont pas actives sur des marchés identiques ou verticalement liés.

L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.