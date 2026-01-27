L'UE donne son feu vert pour l'acquisition du Club Atlético de Madrid par Apollo Capital
Publié le 27/01/2026 à 12:40
L'opération porte principalement sur la propriété de clubs de football et la participation à des compétitions de football espagnoles et internationales.
La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, étant donné que les entreprises ne sont pas actives sur des marchés identiques ou verticalement liés.
L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.