L'UE donne son feu vert sur l'acquisition d'un portefeuille immobilier résidentiel en Espagne par Munich RE

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint d'un portefeuille immobilier résidentiel en Espagne par Munich RE, société allemande, et Oaktree Capital, société américaine. Avant l'opération, ce portefeuille immobilier appartenait à Oaktree.



L'opération porte principalement sur la propriété et la location de biens immobiliers résidentiels en Espagne.



La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu des positions de marché combinées limitées des sociétés résultant de l'opération envisagée.



L'opération a été examinée selon la procédure simplifiée d'examen des concentrations.