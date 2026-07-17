La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint d'un portefeuille immobilier résidentiel en Espagne par Munich RE, société allemande, et Oaktree Capital, société américaine. Avant l'opération, ce portefeuille immobilier appartenait à Oaktree.
L'opération porte principalement sur la propriété et la location de biens immobiliers résidentiels en Espagne.
La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu des positions de marché combinées limitées des sociétés résultant de l'opération envisagée.
L'opération a été examinée selon la procédure simplifiée d'examen des concentrations.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (Munich Re) figure parmi les 1ers groupes mondiaux d'assurance et de réassurance. Les revenus d'assurance par activité se répartissent comme suit :
- réassurance (49,8%) : réassurance non-vie (59,5% des revenus) et réassurance vie et santé (40,5%) ;
- assurance (35,8%) : assurance vie et santé (47,6% des revenus) et assurance non-vie (21,7%). Le solde des revenus (30,7%) concerne les activités d'assurance à l'international.
- assurance dommages spécialisés (14,3%) : assurances cyber, aviation, spatiale, responsabilité civile professionnelle, marine, etc.
La répartition géographique des revenus est la suivante : Allemagne (26,8%), Europe (29,9%), Etats-Unis (26,1%), Amérique du Nord (3,5%), Asie et Australasie (9,2%), Amérique latine (2,4%), Afrique et Moyen-Orient (2,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.