Airbus SE est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit : - avions commerciaux (70,1%). Le groupe est n° 1 mondial des avions de plus de 100 sièges ; - systèmes de défense et aérospatiaux (18,2%) : avions militaires (notamment avions de transport, de surveillance maritime, de chasse anti-sous-marins et de ravitaillement en vol), équipements spatiaux (lanceurs orbitaux, satellites d'observation et de communication, appareils à turbopropulseurs, etc.), systèmes de défense et de sécurité (systèmes de missiles, systèmes électroniques et de télécommunications, etc.). Airbus SE propose également des services de formation et de maintenance des avions ; - hélicoptères civils et militaires (11,7%). La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (40,8%), Asie-Pacifique (28%), Amérique du Nord (17,7%), Moyen-Orient (9%), Amérique latine (2,7%) et autres (1,8%).