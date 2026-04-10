L'EASA (l'agence européenne de la sécurité aérienne) annonce la signature d'un accord avec la Direction générale de l'aviation civile (DGCA) indienne concernant la production des hélicoptères Airbus AS350 B3 sur le site de Vemagal (Karnataka, Inde).
Ce dispositif met en place un cadre structuré de coopération entre les deux autorités et accompagne l'extension de l'agrément de production (POA, Production Organisation Approval) d'EASA à cette installation, clarifiant notamment la répartition des responsabilités en matière de supervision.
Cet accord s'appuie sur un dialogue récent qualifié de "constructif et pragmatique" entre les parties, souligne l'EASA qui vise à renforcer les liens avec ce marché considéré comme prometteur pour l'industrie aéronautique européenne. L'initiative visait aussi à soutenir le développement d'une aviation sûre et efficace en Inde, tout en posant les bases d'une coopération accrue aux niveaux technique et stratégique.
Airbus SE est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- avions commerciaux (70,1%). Le groupe est n° 1 mondial des avions de plus de 100 sièges ;
- systèmes de défense et aérospatiaux (18,2%) : avions militaires (notamment avions de transport, de surveillance maritime, de chasse anti-sous-marins et de ravitaillement en vol), équipements spatiaux (lanceurs orbitaux, satellites d'observation et de communication, appareils à turbopropulseurs, etc.), systèmes de défense et de sécurité (systèmes de missiles, systèmes électroniques et de télécommunications, etc.). Airbus SE propose également des services de formation et de maintenance des avions ;
- hélicoptères civils et militaires (11,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (40,8%), Asie-Pacifique (28%), Amérique du Nord (17,7%), Moyen-Orient (9%), Amérique latine (2,7%) et autres (1,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.