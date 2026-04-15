L'UE mobilise plus d'un milliard d'euros dans des projets de défense

Le programme vise à soutenir l'innovation et la coopération industrielle, tout en accélérant la préparation stratégique à l'horizon 2030.

La Commission européenne annonce un investissement de 1,07 milliard d'euros dans 57 projets sélectionnés au titre du Fonds européen de la défense (FED) 2025, couvrant notamment l'intelligence artificielle, la cyberdéfense et les systèmes de drones.

Plus de 15 projets contribueront directement aux quatre initiatives phares de l'UE, dont la défense anti-drones et le bouclier aérien, avec des développements technologiques clés comme le projet AETHER.



Une coopération accrue avec l'industrie ukrainienne est également mise en avant, notamment via le projet STRATUS dédié à la cyberdéfense des essaims de drones intégrant de l'IA (intelligence artificielle).

Le dispositif prévoit aussi des financements ciblés pour les start-up et PME, avec des aides pouvant atteindre 60 000 EUR afin de stimuler l'innovation et faciliter leur entrée sur le marché de la défense.



Au total, 675 MEUR financeront 32 projets de développement capacitaire et 332 MEUR soutiendront 25 projets de recherche.



Les projets retenus regroupent 634 entités issues de 26 États membres et de la Norvège, les PME représentant plus de 38% des participants.

Les conventions de subvention devraient être finalisées d'ici fin d'année, dans un contexte de forte demande avec 410 propositions reçues, en hausse de 37%.