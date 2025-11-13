L'UE ouvre une enquête sur Google et sa politique de référencement
Publié le 13/11/2025 à 16:59
L'enquête cible la politique de 'site reputation abuse', suspectée de rétrograder les contenus de médias lorsqu'ils incluent des éléments fournis par des partenaires commerciaux, une pratique de monétisation pourtant courante.
L'exécutif craint un impact négatif sur les revenus des éditeurs et sur leur capacité à mener librement leurs activités.
Teresa Ribera, vice-présidente exécutive, affirme vouloir s'assurer que 'les éditeurs ne soient pas pénalisés à un moment difficile pour le secteur'.
Henna Virkkunen, également vice-présidente exécutive, souligne que le DMA impose à Alphabet de garantir un accès général équitable afin de préserver le financement des médias, l'innovation et le pluralisme.
A la suite de cette publication, le titre cède près de 2,5% à New York après avoir battu son record historique en début de semaine à 292 $.