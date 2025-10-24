La Commission européenne annonce avoir constaté à titre préliminaire des manquements de TikTok et de Meta à leurs obligations de transparence prévues par le Digital Services Act (DSA). Les deux plateformes auraient notamment omis de fournir aux chercheurs un accès adéquat aux données publiques.
Meta, pour Instagram et Facebook, serait également en infraction concernant la mise à disposition de mécanismes simples permettant aux utilisateurs de signaler des contenus illégaux et de contester les décisions de modération.
Henna Virkkunen, vice-présidente exécutive pour la Souveraineté technologique, la Sécurité et la Démocratie, a souligné que 'les plateformes doivent respecter les droits des utilisateurs et rendre des comptes conformément au droit européen'.
Ces constats s'inscrivent dans la série d'enquêtes menées par la Commission pour garantir la conformité des grandes plateformes aux exigences du DSA.
Meta Platforms, Inc. est spécialisé dans les prestations de services de réseautage social en ligne. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation de plates-formes de réseaux sociaux, de messagerie et de partage de photos et de vidéos (98,7%) : exploitation des plateformes Facebook, Instagram, Messenger, Threads et WhatsApp (3,35 milliards d'utilisateurs actifs par jour en 2024) ;
- vente de produits, de logiciels et de dispositifs de réalité virtuelle et augmentée (1,3%) : casques de réalité virtuelle (Meta Quest), écrans connectés (Facebook Portal), dispositifs mobiles, etc.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes d'espaces publicitaires (97,6%) et autres (2,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis et Canada (38,4%), Asie-Pacifique (27,4%), Europe (23,3%) et autres (10,9%).
