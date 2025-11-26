La Commission européenne annonce avoir a autorisé l'acquisition du contrôle exclusif de l'activité Mobility & e-Transactional Services ("MeTS") de Worldline par Magellan Partners ("Magellan"), toutes deux françaises.L'opération concerne principalement le secteur du conseil et des services informatiques.La Commission a conclu que l'opération notifiée ne poserait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de la position combinée limitée des entreprises sur le marché résultant de l'opération envisagée.