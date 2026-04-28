L'UE veut étendre sa régulation numérique au cloud et à l'IA

L'Union européenne envisage d'élargir le périmètre de sa régulation des grandes entreprises technologiques en intégrant les services de cloud et d'intelligence artificielle. La Commission européenne estime que le Digital Markets Act, entré en vigueur en 2023, a déjà amélioré la concurrence dans plusieurs segments du numérique, en facilitant notamment le transfert de données et l'interopérabilité entre plateformes dominantes.

Dans ce cadre, Bruxelles étudie la possibilité de classer certains services d'IA comme des plateformes essentielles, à l'image des assistants virtuels. Des enquêtes sont également en cours pour déterminer si les activités cloud d'Amazon et de Microsoft doivent être soumises aux obligations des "gatekeepers". L'objectif affiché est de rendre ces marchés plus ouverts et équitables, tout en adaptant la régulation aux évolutions technologiques.



Cette orientation suscite toutefois des critiques de la part de certains acteurs du secteur, notamment Apple, qui alerte sur les risques pour la vie privée, la sécurité et l'innovation. La Commission précise néanmoins qu'elle n'envisage pas d'imposer l'interopérabilité entre réseaux sociaux ni de modifier les critères actuels de désignation. Des associations de consommateurs appellent de leur côté à un renforcement de l'application des règles dans ces nouveaux domaines.