Dans ce cadre, Bruxelles étudie la possibilité de classer certains services d'IA comme des plateformes essentielles, à l'image des assistants virtuels. Des enquêtes sont également en cours pour déterminer si les activités cloud d'Amazon et de Microsoft doivent être soumises aux obligations des "gatekeepers". L'objectif affiché est de rendre ces marchés plus ouverts et équitables, tout en adaptant la régulation aux évolutions technologiques.

Cette orientation suscite toutefois des critiques de la part de certains acteurs du secteur, notamment Apple, qui alerte sur les risques pour la vie privée, la sécurité et l'innovation. La Commission précise néanmoins qu'elle n'envisage pas d'imposer l'interopérabilité entre réseaux sociaux ni de modifier les critères actuels de désignation. Des associations de consommateurs appellent de leur côté à un renforcement de l'application des règles dans ces nouveaux domaines.