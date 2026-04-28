L'UE veut étendre sa régulation numérique au cloud et à l'IA
L'Union européenne envisage d'élargir le périmètre de sa régulation des grandes entreprises technologiques en intégrant les services de cloud et d'intelligence artificielle. La Commission européenne estime que le Digital Markets Act, entré en vigueur en 2023, a déjà amélioré la concurrence dans plusieurs segments du numérique, en facilitant notamment le transfert de données et l'interopérabilité entre plateformes dominantes.
Dans ce cadre, Bruxelles étudie la possibilité de classer certains services d'IA comme des plateformes essentielles, à l'image des assistants virtuels. Des enquêtes sont également en cours pour déterminer si les activités cloud d'Amazon et de Microsoft doivent être soumises aux obligations des "gatekeepers". L'objectif affiché est de rendre ces marchés plus ouverts et équitables, tout en adaptant la régulation aux évolutions technologiques.
Cette orientation suscite toutefois des critiques de la part de certains acteurs du secteur, notamment Apple, qui alerte sur les risques pour la vie privée, la sécurité et l'innovation. La Commission précise néanmoins qu'elle n'envisage pas d'imposer l'interopérabilité entre réseaux sociaux ni de modifier les critères actuels de désignation. Des associations de consommateurs appellent de leur côté à un renforcement de l'application des règles dans ces nouveaux domaines.
Amazon.com, Inc. figure parmi les leaders mondiaux de la distribution en ligne de produits grand public. En outre, le groupe développe une activité de place de marché permettant aux particuliers et aux sociétés de distribution d'effectuer leurs transactions d'achat et de vente de biens et de services. L'activité s'organise autour de 3 familles de produits et services :
- produits électroniques et informatiques : jeux, appareils photo, PC, ordinateurs portables et périphériques, télévisions, chaînes hi-fi, lecteurs, produits de communication sans fil, etc. Amazon.com propose également des équipements de cuisine et de jardin, des vêtements, des produits de beauté, etc. ;
- produits culturels : livres, produits musicaux, jeux vidéo et DVD ;
- autres : notamment services de développement d'interfaces et d'applications d'Internet.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de services (58,7%) et de produits (41,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (68,3%), Allemagne (6,4%), Royaume-Uni (6%), Japon (4,3%) et autres (15%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.