Alstom annonce la signature d'un accord avec les chemins de fer ukrainiens portant sur la fourniture de 55 locomotives Traxx, locomotives qui seront conçues et fabriquées sur son site de Belfort et dont la livraison débutera en 2027.
Evalué à environ 470 millions d'euros et enregistré au 2e trimestre de l'exercice 2025-26, ce contrat sera financé principalement par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (300 MEUR) et la Banque mondiale (190 millions de dollars).
Ces locomotives à double tension seront spécialement adaptées aux besoins de l'infrastructure ukrainienne. Le contrat comprend également la formation des conducteurs de train, du personnel de maintenance et certaines livraisons de pièces.
Signataire de l'Ukraine Business Compact, Alstom affirme soutenir le développement économique et la reconstruction du pays, notamment par le renforcement des relations commerciales et d'investissement, ainsi que le partage d'expertise.
Alstom figure parmi les principaux fabricants mondiaux d'infrastructures destinées au secteur du transport ferroviaire. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- matériels roulants (51,1%) : trains, tramways et locomotives ;
- services ferroviaires (24,3%) : services de maintenance, de modernisation, de gestion des pièces détachées, de support et d'assistance technique ;
- systèmes de signalisation, d'information et de contrôle (14,3%) ;
- infrastructures ferroviaires (10,3%) : infrastructures dédiées à la pose des voies, systèmes d'alimentation électrique des lignes, équipements électromécaniques (dispositifs de télécommunication et d'information des voyageurs en station, bornes d'achats automatiques de billets, accès aux escalators, ascenseurs pour handicapés, portes palières automatiques sur les quais, systèmes de ventilation, de climatisation et d'éclairage).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (17,1%), Europe (39,6%), Amériques (19,8%), Asie-Pacifique (14,5%) et Moyen-Orient-Afrique-Asie centrale (9%).
