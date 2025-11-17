L'Ukraine compte acheter 100 Rafale, le titre Dassault Aviation décolle

Le titre Dassault Aviation gagne plus de 6% à Paris, alors que Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine, a annoncé sur LCI la signature d'une lettre d'intention visant à doter l'Ukraine d'une centaine de Rafale.



Cette annonce a été faite lors du déplacement du président ukrainien à l'aéroport militaire de Villacoublay, en présence d'Emmanuel Macron, et intervient alors que l'armée ukrainienne semble de plus en plus en difficulté sur le front est.



Pour rappel, le 28 octobre, Volodymyr Zelensky avait déclaré que l'Ukraine envisageait l'acquisition d'un avion de chasse européen pour renforcer ses forces aériennes.



Le président ukrainien s'intéresse aussi au F-16 américain et au Gripen suédois, avec l'idée de se constituer une flotte de 250 nouveaux appareils.

Emmanuel Macron a profité de la venue de son homologue ukrainien pour 'réaffirmer l'engagement de la France aux côtés de l'Ukraine'.



Le président ukrainien poursuivra sa tournée européenne dès demain : il est attendu en Espagne pour le renforcement des défenses aériennes.