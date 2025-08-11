L'agenda politique et géopolitique va façonner la semaine boursière. Il a d'ailleurs déjà commencé à le faire en dopant le bitcoin et en enfonçant le pétrole. Mais les données macroéconomiques ne sont jamais loin, surtout lorsqu'il s'agit de surveiller l'inflation américaine comme le lait sur le feu.

A l'approche du mitan du mois d'août, celui qui fait dire "oh non, l'été est déjà presque fini, vite allons acheter de quoi faire un barbecue", les investisseurs sont soulagés d'un certain poids. Pas à cause de leur body summer, mais parce que les résultats publiés par les entreprises à mi-exercice n'ont pas le goût amer de la récession. Le bilan presque définitif, puisque 85 à 90% des grandes entreprises cotées ont publié. Il montre que ces sociétés ont dépassé confortablement les attentes en matière de résultats et qu'elles s'en sont plutôt bien sorties en termes de chiffre d'affaires. Les analystes avaient pris soin de modérer leur enthousiasme en amont, ce qui a renforcé l'impression positive. Et le complexe du corn-flakes a encore de beaux jours devant lui puisque ce sont les entreprises américaines qui ont le plus dépassé les projections à la fois sur les ventes et sur les bénéfices. Le marché, lui, a traduit ces chiffres en une phrase "les droits de douane n'ont pas tué le business". Et ça lui suffit, au marché, pour regarder vers le haut, d'autant qu'il frétille toujours pour les promesses de l'intelligence artificielle. Cette énorme machine à investir a relégué l'industrie pétrolière, la plus capitalistique des dernières décennies, à la portion congrue de la dépense.

Bilan 2025 au matin du 11 août :

+2,3% pour le SMI,

+5% pour le CAC 40,

+8,6% pour le S&P 500

+12,4% pour le Nasdaq 100,

+9,2% pour l'Euro Stoxx 50,

+21,4% pour le DAX.

Si l'on met de côté les résultats d'entreprises, quelques sujets restent brûlants, au premier rang desquels la géopolitique. Donald Trump doit rencontrer Vladimir Poutine en Alaska le 15 août pour négocier la fin de la guerre en Ukraine. Il est prêt à faire des concessions au Kremlin pour y parvenir, d'autant que ce sont les concessions des autres : probablement le rattachement d'une partie du territoire ukrainien à la Russie. Les Européens et les dirigeants ukrainiens ne sont pas contents. Mais ils auront du mal à changer la donne. Le vice-président américain JD Vance a clairement résumé la situation. "Cela ne rendra personne vraiment heureux. Les Russes comme les Ukrainiens seront probablement, au final, mécontents de l'accord", a-t-il lucidement concédé. On dit qu'un bon compromis doit frustrer les deux parties. Mais dans le monde de la boxe, on parlerait probablement d'une victoire aux points de la Russie à la fin du combat.

Attention quand même, rien n'est acquis. Le maître du Kremlin a du répondant. Le site de paris Polymarket, sorte de café du commerce géant mais non dépourvu de bon sens, évalue à 88% la probabilité effective d'une rencontre entre Trump et Poutine vendredi. Mais à 37% seulement les chances d'un cessez-le-feu à l'issue du sommet. La toile de fond reste quand même à la détente géopolitique : l'or, le pétrole et le VIX sont sur la pente descendante.

J'évoquais le bitcoin en préambule, mais c'est toute l'industrie crypto qui est en feu, après la fixation d'un nouveau cadre favorable aux Etats-Unis. Je laisse le soin au Mister Crypto de Zonebourse, Laurent Pignot, de vous expliquer pourquoi dans ce papier. Enfin, troisième point chaud hebdomadaire, les statistiques américaines sur les prix à la consommation et à la production, doublées de ventes de détail. Elles interviennent en pleine polémique sur la fiabilité des données, moins de deux semaines après que Donald Trump a limogé la responsable du principal institut statistique américain, après une révision XXL des chiffres antérieurs de l'emploi. Je parie quelques piécettes que si les chiffres sont mauvais (c’est-à-dire si l'inflation se renforce), ils seront considérés comme faux par l'administration Trump, qui espère toujours pousser la Fed à abaisser ses taux le plus vite et le plus fort possible.

On poursuit avec les informations à connaître pour bien commencer la semaine :

Les Etats-Unis prévoient de terminer en grande partie les négociations avec les pays qui n'ont pas encore conclu d'accord commercial d'ici la fin du mois d'octobre, a indiqué le Secrétaire au Trésor, Scott Bessent, à Nikkei Asia.

En Chine, les prix à la consommation sont restés stables en juillet, là où les économistes anticipaient une légère atténuation. Les prix à la production ont en revanche continué à fondre à un rythme plus élevé que prévu : -3,6% sur un an.

L'Australie et la Nouvelle-Zélande envisagent de reconnaître l'Etat palestinien en septembre.

Sur l'agenda éco de la semaine, temps fort mardi avec l'inflation américaine de juillet, attendue en légère accélération. Il faudra aussi compter sur les prix à la production, les ventes de détail et la confiance du consommateur US. Parmi les autres marqueurs d'intérêt, l'indice ZEW de confiance des financiers allemands et les statistiques de production et de consommation en Chine.

Sur l'agenda des sociétés qui a tendance à se clairsemer, quelques dossiers se distinguent, notamment Cisco, Tencent, Applied Materials, Deere, Adyen, Orsted, Aviva et Carlsberg.

Le début de semaine est teinté de vert en Asie-Pacifique. Le Japon est fermé pour un jour férié. Les progressions sont modestes, de l'ordre de 0,3%, en Australie, en Inde et à Hong Kong. La Corée du Sud donne quelques signes de faiblesse en fin de parcours. Les indicateurs avancés occidentaux laissent entrevoir une ouverture haussière.

Le CAC 40 grappille 0,2% à 7759 points à l'ouverture. Le SMI est plus dynamique, en hausse de 0,5% à 11 929 points, dopé par Novartis. Le Bel20 affiche +0,3% à 4750 points.

Les temps forts économiques du jour

Aucun indicateur majeur n'est programmé aujourd'hui. Tout l'agenda ici.

Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :

Les principaux changements de recommandations

Asmodee : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 135 SEK à 145 SEK.

Admiral Group : Morgan Stanley passe de sous-pondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 2612 GBX à 3300 GBX.

Aurubis : Landesbank Baden-Württemberg dégrade d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 95 EUR.

Beiersdorf : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 140 à 125 EUR.

BMW : Baptista Research dégrade de surperformance à conserver avec un objectif de cours relevé de 84,20 EUR à 95,50 EUR.

Corbion : Kempen améliore sa recommandation de vendre à neutre avec un objectif de cours de 16 EUR.

Danone : Jefferies reste à sous-performance avec un objectif de cours relevé de 61 à 62 EUR.

Demant : ABG Sundal Collier passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 235 DKK à 315 DKK.

DSV : Baptista Research relève de sous-performance à conserver avec un objectif de cours relevé de 1405,60 DKK à 1632,30 DKK.

Elementis : JP Morgan dégrade sa recommandation de surpondérer à neutre avec un objectif de cours de 186 GBX.

Eutelsat Communications : Bernstein maintient sa recommandation de performance de marché et relève l'objectif de cours de 4,70 à 5,40 EUR.

Just Group : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 170 GBX à 219,20 GBX.

KBC Groupe : Morgan Stanley maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 105 à 117 EUR.

L'Oréal : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 369 à 371 EUR.

Metlen Energy & Metals : Morgan Stanley démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 66 EUR.

OC Oerlikon Corporation : Deutsche Bank maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 4,30 à 4 CHF.

Recordati : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 55 EUR à 61,50 EUR.

Rheinmetall : Landesbank Baden-Württemberg passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 1850 à 1950 EUR.

Safran : Baptista Research relève de sous-performance à conserver avec un objectif de cours relevé de 233,60 à 315,10 EUR.

Sandvik : Nordea Bank dégrade de conserver à vendre avec un objectif de cours de 210 SEK.

Schneider Electric : Baptista Research dégrade de conserver à sous-performance avec un objectif de cours réduit de 252,50 EUR à 247,50 EUR.

Shell : Baptista Research dégrade de surperformance à conserver avec un objectif de cours relevé de 77,20 USD à 79,20 USD.

Sydbank : DNB Carnegie démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 564 DKK.

Symrise : Baader Helvea relève son conseil d'accumuler à acheter avec un objectif de cours réduit de 116 à 100 EUR.

Technip Energies : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 31 à 50 EUR. Fearnley Securities dégrade son conseil d'achat à conserver avec un objectif de cours relevé de 35 à 44 EUR.

Temenos Group : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 65 à 74 CHF.

UCB : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer et relève l'objectif de cours de 240 à 250 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Orsted lance une augmentation de capital de 8 milliards d'euros (60 milliards de couronnes danoises).

Rolls-Royce cède son fonds de pension britannique à PIC dans le cadre d'une opération de 4,3 milliards de livres sterling.

Spectris met fin à sa recommandation de l'offre Advent en faveur de KKR.

Le Mexique demande à Adidas de payer après qu'un designer mexicano-américain a lancé une chaussure d'inspiration indigène.

Glencore reprend le recycleur de batteries Li-Cycle.

EQT prend le contrôle de la société sud-coréenne Remember & Company.

Novartis annonce que les deux études cliniques de phase III sur l'ianalumab ont atteint le critère d'évaluation principal chez les patients atteints de la maladie de Sjögren.

L'antibiotique de GSK fait l'objet d'un examen prioritaire par la FDA pour le traitement oral de la gonorrhée.

S4 Capital confirme des négociations de fusion avec MSQ Partners.

Plus500 affiche une légère augmentation de son bénéfice semestriel.

Les résultats d'Aryzta baissent au S1, les objectifs annuels prudents sont confirmés.

Le traitement de l'apnée du sommeil de Nyxoah est approuvé par la FDA américaine.

Moody's rétrograde Vontobel à A3 et relève la perspective à stable.

Bain Capital étudie l'IPO du finlandais Ahlstrom, spécialisé dans les matériaux à base de fibres.

Les principales publications du jour : Plus500, Aryzta, Hypoport, Salzgitter…

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

CATL suspendrait la production de sa mine de lithium en Chine pour trois mois pour des questions de licence, selon Bloomberg, ce qui a fait décoller les producteurs de lithium chinois et australiens en bourse ce matin.

SK Hynix prévoit une croissance annuelle de 30 % du marché des mémoires d'IA d'ici à 2030.

Santos a prolongé jusqu’au 22 août la période d’exclusivité pour la due diligence accordée à un consortium mené par la compagnie pétrolière nationale d’Abou Dhabi (ADNOC), lequel a proposé 18,7 milliards de dollars (8,89 AUD par action) pour acquérir le deuxième producteur de gaz d’Australie.

Rio Tinto étudie des méthodes d'extraction de la potasse peu onéreuses dans les puits profonds que BHP a construits au Canada au cours de la dernière décennie, a rapporté lundi l'Australian Financial Review.

Les négociations en cours de la société pétrochimique brésilienne Braskem en vue de vendre des actifs américains ont surpris l'un de ses principaux actionnaires, Petrobras, qui demandé des comptes.

Keppel cède sa participation majoritaire dans M1 à Simba Telecom pour 778 millions de dollars.

Les principales publications du jour : Itaúsa…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.