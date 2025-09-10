L'usine hydraulique de ContiTech au Mexique entre en service

ContiTech, filiale du groupe Continental, fait savoir que sa nouvelle usine hydraulique de Aguascalientes (Mexique) est entrée en phase de production. L'investissement requis (90 MUSD) s'inscrivait dans la stratégie 'in the region, for the region', visant à renforcer les chaînes d'approvisionnement locales et à accroître la capacité de production en Amérique.



S'étirant sur quelque 84 000 m2, le site fabriquera des flexibles hydrauliques haute performance pour les secteurs de la construction, de l'agriculture, des mines et de l'énergie. L'usine complètera celle de Norfolk (Nebraska), offrant plus de flexibilité, de réactivité et d'efficacité opérationnelle dans un réseau régional coordonné.



Philip Nelles, CEO de ContiTech, qualifie cette ouverture d''étape clé' dans le renforcement du rôle de partenaire régional agile. Andreas Gerstenberger, CEO de ContiTech USA, ajoute que cette implantation reflète 'un engagement en faveur de l'innovation et de la proximité avec les clients'.



Les premières livraisons sont prévues au 4e trimestre 2025.