Porsche annonce que son site de Leipzig (Allemagne) a reçu l'Automotive Lean Production Award dans la catégorie OEM, c'est-à-dire les constructeurs d'équipements d'origine. Le jury met en avant l'automatisation avancée et la forte utilisation d'outils digitaux, avec notamment 77 véhicules autoguidés (soit de petits engins autonomes qui transportent automatiquement des composants dans l'usine, sans conducteur) pour la production du Macan Electric.

Des contrôles qualité automatisés permettent aussi d'évaluer quelque 550 critères en l'espace de 80 secondes, rapporte le constructeur.
Selon Albrecht Reimold, membre du directoire en charge de la production, "l'usine suit une stratégie précise, continuellement améliorée"
Le directeur du site, Gerd Rupp, met lui aussi l'importance du progrès continu.

Le jury a aussi salué l'organisation en centres d'excellence, favorisant des décisions rapides au plus près de la production. Le site accueillera le prochain congrès Automotive Lean Production en novembre 2026.