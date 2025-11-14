Les tensions autour de l’yttrium, métal rare essentiel à des secteurs industriels stratégiques, s’intensifient après l’instauration de contrôles chinois à l’exportation en avril. Principal fournisseur mondial, la Chine restreint fortement les volumes autorisés, ce qui provoque des retards d’approvisionnement, une flambée des prix et des inquiétudes croissantes dans les filières de l’aéronautique, de l’énergie et des semi-conducteurs. Malgré une suspension partielle des restrictions obtenue lors de discussions diplomatiques sino-américaines, les mesures d’avril restent en vigueur et pèsent lourdement sur le marché mondial.

En Europe, les prix de l’oxyde d’yttrium ont été multipliés par 45 depuis le début de l’année, atteignant 270 dollars le kilo. La situation est particulièrement critique aux États-Unis, où 93% des importations d’yttrium proviennent directement ou indirectement de Chine. L’industrie aéronautique alerte sur sa forte dépendance, tandis que les fabricants de semi-conducteurs évoquent une pression extrême sur leurs capacités. Les turbines à gaz du secteur énergétique, également dépendantes des revêtements à base d’yttrium, ne sont pas encore affectées, mais les grands industriels surveillent l’évolution du marché de près.

Le marché de l’yttrium reste opaque, et les niveaux de stock hors de Chine sont mal connus. Certains négociants se déclarent déjà à court, tandis que d’autres signalent une chute drastique de leurs réserves. Pour tenter de réduire la dépendance stratégique, les États-Unis misent sur le lancement imminent d’une production nationale par ReElement Technologies, avec une capacité initiale de 200 tonnes par an. Cette initiative pourrait à terme compenser une partie des 470 tonnes importées en 2024, mais elle ne suffira pas à elle seule à écarter le spectre d’une nouvelle crise mondiale des terres rares.