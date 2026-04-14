L3Harris décroche un contrat jusqu'à 465 MUSD pour des systèmes de vision nocturne

Le groupe américain fournira à l'armée américaine des jumelles de vision nocturne avancées dans le cadre du programme BiNOD.

L3Harris annonce avoir été sélectionné par l'US Army pour fournir son système de vision nocturne NOVA dans le cadre du programme BiNOD (Binocular Night Observation Device). Le contrat, attribué à plusieurs industriels, peut atteindre 465 MUSD sur une durée de 7 ans.



Ce dispositif binoculaire monté sur casque vise à améliorer la connaissance de la situation en toutes conditions, de jour comme de nuit et par tous les temps. Il intègre la technologie d'intensification d'image du groupe et est conçu pour répondre aux besoins opérationnels sur plus de 20 ans.



Le groupe indique vouloir entrer rapidement en phase de production afin de déployer cette capacité auprès des soldats. Brenna Baker, présidente de l'activité Integrated Vision Solutions, précise que l'objectif est de proposer une solution "hautement performante et à faible coût".