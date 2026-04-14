L3Harris annonce avoir été sélectionné par l'US Army pour fournir son système de vision nocturne NOVA dans le cadre du programme BiNOD (Binocular Night Observation Device). Le contrat, attribué à plusieurs industriels, peut atteindre 465 MUSD sur une durée de 7 ans.
Ce dispositif binoculaire monté sur casque vise à améliorer la connaissance de la situation en toutes conditions, de jour comme de nuit et par tous les temps. Il intègre la technologie d'intensification d'image du groupe et est conçu pour répondre aux besoins opérationnels sur plus de 20 ans.
Le groupe indique vouloir entrer rapidement en phase de production afin de déployer cette capacité auprès des soldats. Brenna Baker, présidente de l'activité Integrated Vision Solutions, précise que l'objectif est de proposer une solution "hautement performante et à faible coût".
L3Harris Technologies, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements d'information et de communication à destination des marchés de la défense, des instances gouvernementales et des structures commerciales. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de mission intégrés (31,4%) : systèmes de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, systèmes de communication, systèmes électriques et électroniques pour plateformes maritimes, solutions électro-optiques et infrarouges avancées, etc. ;
- systèmes spatiaux et aéroportés (30%) : systèmes de charges utiles, capteurs, solutions complètes de mission, systèmes de renseignements confidentiels, solutions de cyberdéfense, systèmes de guerre électronique, etc. ;
- systèmes de communication (25,7%) : systèmes de communication tactiques, de communication à large bande, solutions intégrées de communication en visio, etc. ;
- systèmes de propulsion, de génération de puissance et de défense (12,9%).
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (70,8%) et de services (29,2%).
77,2% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.